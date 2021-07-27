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İSTANBUL

Mahallenin süper muhtarı

İstanbul’da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesinde zorlu rakiplerine karşı seçilen muhtar Süleyman Özcan, göreve geldiğinden beri mahalleyi güzelleştirmek için çalışıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Mahallenin süper muhtarı
Süleyman Özcan

İstanbul’da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesinde zorlu rakiplerine karşı seçilen muhtar Süleyman Özcan, göreve geldiğinden beri mahalleyi güzelleştirmek için çalışıyor. Yeni Şafak’a konuşan Özcan, seçilmeden önce kendi muhtarlık profilini oluşturmaya söz verdiğini kaydederek, “Pandemi başlamadan önce mahalleliyle tanışmak ve eski komşuluk kültürünü canlandırmak için bir proje geliştirmiştim. Mahalleli çayını demliyor beni ve komşularını çağırıyordu. Pandemi başladı whatsap grupları kurduk. Bu gruplarda ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye başladık. Gruplar sayesinde yardımseverle ihtiyaç sahiplerini buluşturduk. Ev eşyalarını yenileyecekler eşyalarını çöpe atmıyor az kullanılmış eşyaları başkasına hediye ediyor” şeklinde konuştu.

GÖNÜLLÜ KURYE OLDUK

  • Pandemide yaşlıları da unutmadıklarını belirten Özcan, “Pandemide muhtarlığın bahçesine iki tane gönüllü motorlu kurye koyduk. ‘65 yaş üzeri evden çıkmasın’ dedik. Üç tane fırınımız var ilk andan itibaren günlük yirmi ekmek aldık. Yaşlı ailelerimizin kapısına ekmek astık. Market ve pazar alışverişlerini kendimiz yaptık. Yine bir kampanya başlattım. Çocukları tabletle buluşturdum. Sonra tablet ihtiyacı olan çocuklardan bahsettiğimizi duyunca 11 yaşındaki bir çocuk yeni bilgisayarını diğer arkadaşına hediye etti” dedi.

AİLELERİ KURBANLA BULUŞTURDUK

Kurban Bayramı’nın da hakkını verdiklerini söyleyen Özcan sözlerini şöyle bitirdi: “Kurban Bayramı’nda hiç tatil yapmadık. Muhtarlığa buzdolabı kiraladık ve ‘Kurban kesenle kesmeyeni buluşturuyoruz’ diye bir kampanya başlattık. Hamdolsun 280’den fazla aileye et dağıttık. Sünnet kampanyamız hala devam ediyor. İlçemizde bulunan özel bir klinikle anlaştık. İhtiyaç sahibi olan ailelerimizden 15 çocuğumuzu ücretsiz sünnet yaptırdık. Göreve gelir gelmez pandemi oldu. Daha çok planımız var.”
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