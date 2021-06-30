Gündem Mahkemelerde yeni dönem Online duruşmalar başlıyor
ANKARA

Mahkemelerde yeni dönem: Online duruşmalar başlıyor

Adliyelere gitmeden duruşmalara katılımı amaçlayan e-Duruşma yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı. Yönetmeliğe göre, avukatlık büroları ve baro ofislerinden duruşmaya online katılmak mümkün olacak. Farklı şehirlerde oturan tanık ve taraflarda bulundukları ildeki adliyelerden duruşmalar katılacak.

Haber Merkezi Diğer
Mahkemelerde yeni dönem: Online duruşmalar başlıyor
Arşiv

Yıl sonu itibariyle ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen e-duruşma uygulamasıyla ilgili tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına olanak sağlıyor.

Duruşmalarda yeni dönem: İstanbul'da e-duruşmalar başladı
GÜNDEM
Duruşmalarda yeni dönem: İstanbul'da e-duruşmalar başladı

GÖRÜNTÜ KALİTESİ ESAS OLACAK

E-duruşmada, ilgililerin yüz ifadeleri ve vücut hareketleri, duygularını ve söylediklerini anlamaya yeterli görüntü kalitesinin sağlanması esas olacak. E-duruşma için taraflardan birisinin talepte bulunması yeterli sayılacak ve hakim bu talebi değerlendirerek karar verecek. E-duruşma talebi mahkemeye 2 gün önceden iletilecek, hakim bu talebin yargılamayı uzatmayı amaçladığını düşünürse, duruşma normal şekilde yapılacak. Mahkeme, gerekli görürse tanık veya taraflardan birisini e-duruşma sistemi üzerinden dinlemeye resen de karar verebilecek. E-duruşmaya, avukatlık bürosundan veya baronun hazırlayacağı yerlerden girilecek. Yaşlı ve engelli olanlar ise evlerinden veya iş yerlerinden duruşmaya katılacak.

Yargıda 'e-duruşma' dönemi
GÜNDEM
Yargıda 'e-duruşma' dönemi

BEYANLAR YAZILI TUTANAĞA GEÇİRİLECEK

E-duruşmada kimlik tespitinin nasıl yapılacağı “Mahkemece e-Duruşmaya katılmasına karar verilen taraf, tanık, bilirkişi, uzman ve diğer ilgililerin kimlik tespiti; bulundukları yerdeki adliye veya ceza infaz kurumunda e-Duruşma için tahsis edilen yerde görevlendirilecek yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi veya ceza infaz kurumu görevlisi tarafından yapılır ve bu hususta bir tutanak düzenlenir” ifadesiyle düzenlendi. E-Duruşmada beyanlar katip tarafından yazılı tutanağa geçirilecek. Tutanaklar, UYAP üzerinden imzaya açılacak ve duruşmanın yapıldığı yerdeki adliyeyi elektronik ortamda gönderilecek. Katip, beyanda bulunanın imzasını alacak. İmzası tamamlanan tutanak, asıl mahkemesine posta yoluyla iletilecek. Duruşma sırasında fotoğraf çekilemeyecek ve taraflar kayıt yapamayacak.

Türkiye'de tarihi gün: Yargıda e-Duruşma dönemi başladı
FOTOĞRAF 8
Title
Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma, ilk kez Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü.
Title
Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.
Title
Yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.
Title
Avukatlar, UYAP Avukat Portalı üzerinden Duruşma Sorgula menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye e-Duruşma talebi gönderecek.
Title
Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek. Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda olacak.
Title
Title
Title
Türkiye'de tarihi gün: Yargıda e-Duruşma dönemi başladı
Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.


Abone Ol Google News
Fiyatı 4 bin lira

Fiyatı 4 bin lira

Yılan derisinden yapıyor.
10 yıllık işini bıraktı

10 yıllık işini bıraktı

​Şimdi siparişlere yetişemiyor kilosunu 60 liradan satıyor.
Türkiyede üniversite eğitimi alan Katarlı öğrenci sayısı 41

​Dalgın annenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

Adanalılar, yasaklar kalkar kalkmaz şırdancıya koştu.

İşte Kartal Tibet'in hayatı hakkında merak edilenler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.