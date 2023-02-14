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Makas yöntemiyle enkaz kaldırma: Üst kattan aşağıya adım adım

Depremin vurduğu şehirlerde arama kurtarmanın bittiği yerlerde enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Büyük hasar alan binalar makas yöntemiyle kesiliyor. Binalarda her katın kolonları üstten başlayarak zemine ulaşana kadar ayrı ayrı kaldırılıyor. Yıkım işlemleri sonrasında ise enkazlar üç aşamada şehir dışına taşınıyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremde büyük hasar alan binalar makas yöntemiyle kesiliyor.

Depremde büyük hasar alan binalar makas yöntemiyle kesiliyor.

Büyük deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespiti yapılan binalarda yıkım işlemleri başladı. Artçılarla yıkılmaya aday binalar makas yöntemi ile kesiliyor. Binalarda her katın kolonları üstten başlayarak zemine ulaşana kadar ayrı ayrı kesiliyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü adreslerden biri de İslahiye. Bölgede birçok binada enkazlar vinçler yardımı ile kaldırılıyor. Bir yandan da ağır hasarlı binalar herhangi bir artçı sarsıntıda yıkılma tehlikesi karşı yıkılıyor.

TÜM KATLAR KIRILIYOR

Makas yönetimi ile yıkılan binalarda her katın kolonları ayarı ayrı kesiliyor. Söz konusu kat yıkıldıktan sonra alt katın yıkımına geçiliyor. Zemin kata kadar bu işlem uygulanmaya devam ediliyor. Böylece yıkımın çevre ve insan sağlığına etkisi en aza indirilmeye çalışılıyor.

ÜÇ AŞAMADA TAŞIMA

Enkaz kaldırmanın devam ettiği şehirlerden biri Kahramanmaraş. Moloza dönüşen yıkıntılar üç aşamada kaldırılıyor. Yıkılan binadaki arama-tarama faaliyetlerinin bittiği kısımlar kepçe, dozer ve kamyon yardımıyla taşınıyor. Enkazların kaldırılmasıyla hem arama kurtarma çalışmaları kolaylaşıyor hem de ulaşım rahatlıyor. Enkaz kaldırmada ilk olarak enkazın kontrolü tamamlanan kısımları kepçeler yardımıyla başka bir noktaya alınıyor. Ardından başka bir kepçe molozu bırakılan noktadan alarak dozerlerin alabileceği şekilde taşıyor. Son olarak dozerler de molozu kamyonlara yüklüyor.

TOZ TABAKASI

  • Yapılan enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle şehrin birçok noktasında gökyüzüne yoğun bir toz bulutu yükseliyor. Uzmanlar sağlık açısından bölgede yaşayan ve yardım için gelenlerin maske kullanmasını öneriyor.

İLAÇLAMA VE Wİ-Fİ

Kahramanmaraş’ta deprem sonrasında yaşanabilecek hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanların iletişim ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla şehrin belli noktalarına ilaçlama ve Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı. Aynı zamanda elektrik sıkıntısı nedeniyle depremzedelere tüp de veriliyor.


#Deprem
#Enkaz
#Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#İslahiye
1 saat önce
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Makas yöntemiyle enkaz kaldırma: Üst kattan aşağıya adım adım
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