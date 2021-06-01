​Maket uçak mercek altında: Teknolojik heyet araştıracak

Terörle mücadele harekatları sonucu varlık gösteremez hale gelen PKK terör örgütü, sızmalarla baskın türü eylemleri yapamayınca maket uçaklı saldırılara yöneldi. Bölücü örgüt son bir ayda 5 ayrı noktaya maket uçaklarla saldırdı. Girişimler püskürtülerken tedbirler arttırıldı. Olayların ardından detaylı inceleme başlatıldı. Terör örgütü PKK’nın maket uçaklı saldırılarına karşı tedbir geliştirmek üzere teknik heyetler oluşturuldu.

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HER DETAY MERCEK ALTINDA

Saldırı girişimlerinde kullanılan uçak maketleri detaylı incelemeye alındı. Yapılan çalışmaların ardından PKK’nın maket uçaklarının kodları çözülecek ve her olay için ayrı ayrı olmak üzere teknik raporlar hazırlanacak. Uçakların teknolojisi, kimlerden alındığı, nereden gönderildiği gibi tüm detaylar ortaya çıkarılacak. Uçaklar üzerinde herhangi bir ülke teknolojisine rastlanması halinde ilgili ülkelere rapor sunulacak.

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TEKNOLOJİK TEDBİRLER

Kurulan teknik heyetlerde savunma sanayi firmalarının da yer aldığı öğrenildi. Kapsamlı çalışmalar sonucunda, maket uçaklı saldırıların önlenmesine yönelik teknoloji tedbirleri daha da geliştirilecek. İlk bulgulara göre, saldırı girişimlerinde kullanılan maket uçaklar PKK terör örgütünün kendi üretimi değil. Farklı maket uçak tipleriyle karşılaşılan saldırı girişimlerinde bazıları derme çatma olmak üzere büyük oranda piyasadan alınabilen uçaklar kullanılıyor.

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ÖNLEMLER ÇOK ÖNCEDEN ALINDI

Türkiye’nin İHA/ SİHA sistemlerini geliştirmesinin ardından 2015 yılından sonra PKK’nın mühendis topladığı yönünde bilgilere ulaşılmıştı. Maket uçakların bu mühendislerin çalışmaları ürünü olduğu değerlendiriliyor. Terör örgütünün maket uçaklı saldırılarına karşı birlikler önlemlerini çok önceden alırken, drone saldırılarına karşı drone savar sistemler kuruldu ve bu tür eylemlere yönelik personele özel eğitim verildi.

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YAKLAŞTIRILMIYOR

Edinilen bilgiye göre, PKK terör örgütünün maket uçakları askeri birlikler üzerinde keşif yapabilecek kabiliyette değil. Terörist örgütün böyle bir çabası olsa dahi bu tip hava unsurları, TSK’nın savunma teknolojilerinden kaçamıyor, askeri üs ve birliklere yaklaşamıyorlar. Maket uçaklar ve benzer teknolojiler konusunda şu ana kadar PKK’nın mühendislerinin kapsamlı ve planlı herhangi bir ileri teknoloji ürününe sahip olmadığı belirtiliyor.