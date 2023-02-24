Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.25'teki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.
Akdeniz'de de 4 büyüklüğünde deprem
Öte yandan Malatya öncesinde Akdeniz'de de deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan diğer bir bilgiye göre, Akdeniz'de saat 23.10'da deprem meydana geldi.
4 büyüklüğündeki deprem, 21,67 kilometre derinlikte oldu.