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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23:35 . 24/02/2023 Cuma
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 23.25'teki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

Akdeniz'de de 4 büyüklüğünde deprem

Öte yandan Malatya öncesinde Akdeniz'de de deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan diğer bir bilgiye göre, Akdeniz'de saat 23.10'da deprem meydana geldi.

4 büyüklüğündeki deprem, 21,67 kilometre derinlikte oldu.



#Malatya deprem
#deprem
#Pütürge
17 dakika önce
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