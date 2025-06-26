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Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor

Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı sürüyor

09:2526/06/2025, Thursday
G: 26/06/2025, Thursday
AA
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Malatya deprem konutları
Malatya deprem konutları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa sürecinin sürdüğü Malatya’da, 35 bin 500 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentin dört bir yanında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Sadece konut değil, altyapıdan sosyal alanlara kadar topyekûn bir kalkınmayı hedefliyoruz” dedi. Kent genelinde inşası süren toplam konut ve iş yeri sayısının 103 bini bulacağı açıklandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte 35 bin 500 deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kuluncak ilçesini ziyaret eden Yavuz, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, depremin ardından kenti ayağa kaldırmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.


Kalıcı konutların yanında sosyal alanlar da yaptıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 103 bine yakın konut ve iş yeri inşa ediyoruz. Kırsalda ise 984 farklı lokasyonda 16 bin 500 civarında kırsal konutun yapımı devam etmektedir. Sadece binalar değil, elektrik, altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte topyekun bir kalkınma hedefleniyor. Bugüne kadar 35 bin 500 hak sahibi için kura çekimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte 65 bin hak sahibi için daha kura çekimi yapılacak. Toplamda 103 bin konut ve iş yeri inşa etmeyi hedefliyoruz. Nihai amacımız, 81 bin 300 hak sahibinin tamamının konutlarına kavuşmasını sağlamak."



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