Gündem Malatyada deprem söylentisi öğrencileri sokağa döktü
MALATYA

Malatya'da deprem söylentisi öğrencileri sokağa döktü

Malatya'da deprem söylentisi öğrencileri sokağa döktü

Malatya'da yurtlarda kalan öğrencilerin, Whatsapp gruplarındaki yetkililere dayandırılan büyük ölçekte bir depremin olacağı yönündeki yazışmaları kısa sürede paniğe neden oldu. Deprem olacak söylentisi yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü.

Haber Merkezi İHA
Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı.
Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı.

Malatya’da yurtlarda kalan öğrencilerin, Whatsapp gruplarındaki yetkililere dayandırılan büyük ölçekte bir depremin olacağı yönündeki yazışmaları kısa sürede paniğe neden oldu.

Deprem olacak söylentisi yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü.

Yurt ve evlerde kalan öğrenciler bahçeye ve sokağa çıkarken, bazı öğrenci yakınları da gelerek çocuklarını almak istedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler kent genelinde bulunan öğrenci yurtlarını tek tek kontrol ederek deprem söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir resmi kaynaktan bu yönde bir bilginin paylaşılmadığını belirtti.

Deprem olacak söylentisi yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü.

Bu açıklamalar üzerine öğrenciler kaldıkları yurtlara ve evlere geri döndü. Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı.

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Can kaybı olmadığı açıklandı
GÜNDEM
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Can kaybı olmadığı açıklandı

Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu
OYNAT 00:38
Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu
6,8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin ardından arazide derin oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor. 24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından artçılar halen sürerken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin sarstığı Malatya'da da oluşan derin yarıklar depremin şiddetini ortaya koyuyor.

Elazığ'daki tarihi yapılar 6.8'lik depremde zarar görmedi
FOTOĞRAF 5
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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu belirtilen Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi.
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Kesme taştan yapılan ve Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılan cami, Artuklu beylerinde Kara Arslan tarafından inşa edildi.
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PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI<br>​<br> Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Minarede, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi.
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Ulu Cami'nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.
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'TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRMEDİ'<br>​<br>​ Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yapılan incelemelerde Harput'taki eserlerin zarar görmediğinin tespit edildiğini vurgulayarak, Özellikle tescilli, tarihi yapılarımız bu depremden ciddi anlamda etkilenmiş değiller. Özellikle 3 bin yıllık kalemiz hala ayakta, eğri minaresiyle Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami yine 9 asırlık bir cami olmasına rağmen hala ayakta. Bütün eserlerimizde çok önemli sıkıntı söz konusu olmamakla beraber bazı camilerimizde ufak tefek kılcal çatlamalar söz konusu. Tarihe ışık tutan bu önemli beldemizde yöremizde hasarın olmaması Elazığ adına bizi çok sevindirmiştir dedi.
Elazığ'daki tarihi yapılar 6.8'lik depremde zarar görmedi
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, tescilli tarihi yapılaroa ciddi bir etkilenme olmadığını söyledi.


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