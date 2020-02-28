Malatya'da deprem söylentisi öğrencileri sokağa döktü

Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı.

Malatya’da yurtlarda kalan öğrencilerin, Whatsapp gruplarındaki yetkililere dayandırılan büyük ölçekte bir depremin olacağı yönündeki yazışmaları kısa sürede paniğe neden oldu.

Deprem olacak söylentisi yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü.

Yurt ve evlerde kalan öğrenciler bahçeye ve sokağa çıkarken, bazı öğrenci yakınları da gelerek çocuklarını almak istedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler kent genelinde bulunan öğrenci yurtlarını tek tek kontrol ederek deprem söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir resmi kaynaktan bu yönde bir bilginin paylaşılmadığını belirtti.

Deprem olacak söylentisi yüzlerce öğrenciyi sokağa döktü.

Bu açıklamalar üzerine öğrenciler kaldıkları yurtlara ve evlere geri döndü. Kent genelinde bulunan yurtlarda paniğe neden olan olayla ilgili polis ekipleri çok yönlü inleme başlattı.

GÜNDEM Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Can kaybı olmadığı açıklandı

OYNAT 00:38 Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya Pütürge'de arazide derin yarıklar oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor. 24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından artçılar halen sürerken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin sarstığı Malatya'da da oluşan derin yarıklar depremin şiddetini ortaya koyuyor. BiP'te paylaş

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