Gündem Malatyada depremden zarar gören 37 bina yıkılacak
MALATYA

Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak

Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak

Malatya Valiliğince, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde kentte ağır hasar gören ve yıkılması planlanan binalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Malatya'da depremde zarar gören 37 binanın yıkılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Elazığ'daki depremde birçok evde hasar meydana geldi.
Elazığ'daki depremde birçok evde hasar meydana geldi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremde kentte ağır hasar gören ve yıkılması planlanan binalarla ilgili Vali Aydın Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali Yardımcıları Ahmet Çırakoğlu ve Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Battalgazi'de 10, Kale'de 1, Doğanyol'da 24, Pütürge'de ise 2 olmak üzere, toplam 37 ağır hasarlı binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onayın ardından yıkılması kararlaştırıldı.

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Elazığ'daki depremin ardından Milli İHA ve İKU'lar da çok önemli görevler üstlendi. Hızlı bir şekilde olay yerine gönderilen insansız hava araçları 25 dakika içinde olay yerinden görüntüleri Ankara ve deprem olan illerin Komuta Merkezlerine anlık olarak aktardı.
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