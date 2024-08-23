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Malatya'da feci kaza: Önce otomobil çarptı sonra başka araç üzerinden geçti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İnce Bilgili toprağa verildi, sürücü Yahya Polat D. ise gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdüren polis ve jandarma ekipleri, Yahya Polat D.'nin otomobilini Malatya-Adıyaman kara yolunda park halinde buldu. Ekipler, otomobil sürücüsünün adresini tespit ederek, gözaltına aldı. Bilgili 'ye çarpan ikinci otomobilin tespit edilmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

16:42 - 23/08/2024 Cuma
DHA
Malatya'da feci kaza!
Malatya'da feci kaza!

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Polat D. idaresindeki AD 407 LN yabancı plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan İnce Bilgili 'ye çarptı.


Çarpmanın etkisi ile savrulan Bilgili 'ye karşı yönden gelen başka bir otomobil daha çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde İnce Bilgilinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Bilgili otopsi işlemlerinin ardından öğle namazının ardından toprağa verildi.


OTOMOBİL PARK HALİNDE BULUNDU

Soruşturmayı sürdüren polis ve jandarma ekipleri, Yahya Polat D.'nin otomobilini Malatya-Adıyaman kara yolunda park halinde buldu. Ekipler, otomobil sürücüsünün adresini tespit ederek, gözaltına aldı.


Bilgili 'ye çarpan ikinci otomobilin tespit edilmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.




#malatya
#doğanşehir
#feci kaza
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