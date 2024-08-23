Malatya'da feci kaza: Önce otomobil çarptı sonra başka araç üzerinden geçti

İstanbul'da bir trafik polisi kaldırımda bisiklet süren çocuğa tarik cezası kesti. İzleyenleri gülümseten komik trafik cezası diyaloğunda minik bisiklet sürücü kendisine yazılan trafik cezasına itiraf etmeden imza attı. Trafik polisi ise "Bir haftada çizgi film izlememe cezası.Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın" diyerek cezasını tebliğ etti.