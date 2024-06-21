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Malatya'da husumetli akrabalar arasında düğünde silahlı kavga; baba öldü, oğlu yaralı

Malatya'da, husumetli akrabalar arasında düğünde çıkan kavgada Abdullah Kazıcı (53) tabancayla vurularak hayatını kaybetti, oğlu A.K. ise yaralandı. 

07:21 - 21/06/2024 Cuma
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı.


Önceden aralarında husumet bulunan Reşit K. ile Abdullah Kazıcı arasında düğün salonunun önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Reşit K., yanında getirdiği tabancayla Abdullah Kazıcı ile oğlu A.K.'ya ateş etti.

Kanlar içerisinde yığılan Abdullah Kazıcı ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Reşit K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede düğün salonuna yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Abdullah Kazıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K.'nın ise tedavisine devam ediliyor. 



#Malatya
#Düğün
#Kavga
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