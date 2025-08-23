Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Dört ölü iki yaralı

Kazada can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Malatya
#Kayseri
#Trafik Kazası