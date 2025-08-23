Yeni Şafak
Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Dört ölü iki yaralı

18:3223/08/2025, Cumartesi
IHA
Kazada can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ayrıntılar Geliyor...

#Malatya
#Kayseri
#Trafik Kazası
