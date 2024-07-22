Malatya'da korkutan deprem

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 2 bin 577 konutun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezine yakın konumdaki Kisecik Mahallesi'nde 2 bin 577 konut inşa ediliyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü 3 etaplık projede, 2+1 ve 3+1 oturumlu evlerin yer aldığı binalar hızla yükseliyor.