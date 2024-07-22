Malatya'da korkutan deprem

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AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin 12.66 kilometre altında saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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#Afad
27 dakika önce
AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin 12.66 kilometre altında saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 2 bin 577 konutun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezine yakın konumdaki Kisecik Mahallesi'nde 2 bin 577 konut inşa ediliyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü 3 etaplık projede, 2+1 ve 3+1 oturumlu evlerin yer aldığı binalar hızla yükseliyor.
Malatya'da 10 yıldır kayıp olan Hüseyin Bağatur'un (36), aynı yıl anlaşmalı boşandığı Hediye G.'in yaptırdığı evin temelinde kemikleri bulundu. Olayla ilgili eski eş Hediye G. ile arkadaşı olan Ali Rıza ve Bayram T. kardeşler tutuklandı.
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