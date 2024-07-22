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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17:17 - 22/07/2024 Pazartesi
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AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin 12.66 kilometre altında saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.






#Malatya
#Deprem
#Afad
27 dakika önce
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