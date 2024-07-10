Malatya'da 'ses geliyor' denilen binada olumsuzluğa rastlanmadı

Uzman jeologlar Malatya fayı üzerinde 3 yıl sürecek bir çalışma başlattı. 6 Şubat 2023'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki Pazarcık depreminin yaklaşık 300 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşturduğunu anlatan uzmanlar, "Uydu ölçümleriyle baktığımızda neredeyse Bursa'ya kadar Anadolu'nun içinde bir deformasyon söz konusu. O da haliyle Anadolu'da gözüken diğer faylar konusunda bizi tedirgin ediyor" dedi.