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Malatya'da 'ses geliyor' denilen binada olumsuzluğa rastlanmadı

Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

15:52 - 10/07/2024 среда
DHA
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'Ses geliyor' denilen binada olumsuzluğa rastlanmadı

Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin bina çevresinde ve içerisinde yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

#Malatya
#Deprem
#UMKE
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