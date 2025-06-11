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Malatya'da tarım aracı devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Malatya'da tarım aracı devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

23:3411/06/2025, Çarşamba
AA
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Doğanyol ilçesinde devrilen, 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracı
Doğanyol ilçesinde devrilen, 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Cengiz Türkan hayatını kaybetti.

Malatya'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Cengiz Türkan idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, Doğanyol ilçesinde devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Türkan, kaza yerinde hayatını kaybetti.


#Malatya
#Doğanyol
#tarım aracı
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