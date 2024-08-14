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Malatya'da üç aracın karıştığı feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Malatya-Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde üç aracın karıştığı trafik kazası faciayla sonuçlandı. Meydana gelen zincirleme kazada bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada dört kişi de yaralandı.

20:25 - 14/08/2024 Çarşamba
IHA
Malatya'da meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Malatya'da meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Demir idaresindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 44 ABN 797 plakalı araç ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada Hasan Hüseyin Demirtaş (68) olay yerinde, Nurettin Demir (53) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.T., H.Ç., Y.G. ile H.Ö. yaralandı.

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Trafik Kazası
#Elazığ
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