Malatya'da üç aracın karıştığı feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan bir kamyonet, yol ortasında bulunan refüje çıkıp levhaları yıktıktan sonra caddede seyir halinde olan başka bir otomobile yandan çarptı. 2 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.