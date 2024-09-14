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Malatya'da vinç kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Malatya Doğanşehir'de demir yoluna kurulmak istenen vincin bacaklarının ayrılması sonucu bir işçi hayatını kaybederken bir işçi yaralandı.

23:26 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde demir yoluna kurulmak istenen portal vinçten düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Yeni Mahalle'de tren raylarının değişimi için portal vinç kurmaya çalışan işçiler Salih Çelik ve E.T, portal vincin bacaklarının ayrılması sonucu düşerek yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Salih Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze hastane morguna kaldırıldı.


#Malatya
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#kaza
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