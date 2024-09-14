Malatya'da vinç kazası: Bir işçi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde TIR'ın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı. Kazada, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen anne karnındaki bebeği de kaybetti.