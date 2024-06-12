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Malatya'da yaban keçisi avladığı tespit edildi: 613 bin TL ceza kesildi

Malatya'da avlanması yasak olan 2 yaban keçisini vurduğu belirlenen kişiye 613 bin 980 TL idari para cezası kesildi.

17:24 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA
Yapılan incelemede traktör römorkunda avlanması yasak olan 2 yaban keçisi bulundu.
Yapılan incelemede traktör römorkunda avlanması yasak olan 2 yaban keçisi bulundu.

Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine plakası açıklanmayan E.Ş.'nin kullandığı traktörü durdurdu. Yapılan incelemede traktör römorkunda avlanması yasak olan 2 yaban keçisi bulundu.

Jandarmanın gözaltına aldığı E.Ş.'ye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan 600 bin TL, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan 3 bin 291 TL, süre dışında avlanmaktan 3 bin 291 TL, takozsuz av tüfeğiyle avlanmaktan 2 bin 432 TL, avcılık belgesi olmadan av yapmaktan 4 bin 966 TL olmak üzere toplamda 613 bin 980 TL idari para ceza kesildi.

E.Ş.'nin jandarmadaki adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

#Malatya
#Yaban keçisi
#Akçadağ
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