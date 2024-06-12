Malatya'da yaban keçisi avladığı tespit edildi: 613 bin TL ceza kesildi

Jandarmanın gözaltına aldığı E.Ş.'ye, 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan 600 bin TL, koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan 3 bin 291 TL, süre dışında avlanmaktan 3 bin 291 TL, takozsuz av tüfeğiyle avlanmaktan 2 bin 432 TL, avcılık belgesi olmadan av yapmaktan 4 bin 966 TL olmak üzere toplamda 613 bin 980 TL idari para ceza kesildi.