Gündem Malatyada yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek
MALATYA

Malatya'da yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek

Malatya'da yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek

Malatya'da kısıtlamaların başladığı 1 Ocak Cuma günü cuma namazını kılmak isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Malatya'da 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 tarihinde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç̧ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." ifadesini kullandı.

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