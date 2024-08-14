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Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

07:08 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:39 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Malatya
Malatya

Bodrum'dan Van'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



22 yaralı


Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Bakanlıktan açıklama


Yaşanan kazaya dair, Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz"
ifadeleri yer aldı.



#Malatya
#otobüs kazası
#yolcu otobüsü
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