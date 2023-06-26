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Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da musluk suyunun içilebilir hale geldiği ve yerleştirilen su bidonlarının ise sıcak hava etkisiyle bakteri riskine karşı artık doldurulamayacağı belirtildi.

15:22 . 26/06/2023 Pazartesi
AA
İçme suyunun günlük olarak farklı laboratuvarlarda analiz edildiği belirtildi.

İçme suyunun günlük olarak farklı laboratuvarlarda analiz edildiği belirtildi.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehri besleyen içme suyu kaynaklarında bulanıklık oluştuğu hatırlatıldı.

Vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak için geçici süreliğine tüm mahallelere plastik su tankları yerleştirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak sıcaklığın artması nedeniyle su tanklarında bakteri üreme riski ortaya çıkmıştır. Bu nedenle su tankları tekrar doldurulmayacaktır. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan kaptajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu konu ile ilgili bir açıklama yapmış olup, suyun içilebilirliğiyle ilgili bir sakınca görünmemektedir. Günlük olarak farklı laboratuvarlarda içme suyumuz analiz edilmektedir. Suyumuz deprem öncesi değerlerine dönmüştür."



#Malatya
#su tankları
#içme suyu
#çeşme suyu
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