Malatya'daki musluk suyu içilebilir hale döndü

"Ancak sıcaklığın artması nedeniyle su tanklarında bakteri üreme riski ortaya çıkmıştır. Bu nedenle su tankları tekrar doldurulmayacaktır. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan kaptajlarımızda herhangi bir sorun yoktur. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu konu ile ilgili bir açıklama yapmış olup, suyun içilebilirliğiyle ilgili bir sakınca görünmemektedir. Günlük olarak farklı laboratuvarlarda içme suyumuz analiz edilmektedir. Suyumuz deprem öncesi değerlerine dönmüştür."