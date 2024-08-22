Malazgirt Cumhur’u bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamalarında buluşacak. 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos’ta ise Malazgirt’te düzenlenecek törenler için millet bahçesinde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Çadırlarda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar, Solo Türk, Çelik Kanat helikopter gösterileri ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan Millet Bahçesi’nin içinde bulunan Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacak.