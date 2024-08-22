|
Gündem

Malazgirt Cumhur’u bekliyor

Malazgirt ve Ahlat, 25-26 Ağustos’taki Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin de katılacağı etkinlikler için millet bahçesine Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:22 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamalarında buluşacak. 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos’ta ise Malazgirt’te düzenlenecek törenler için millet bahçesinde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Çadırlarda katılımcı illerin stantları ve Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANACAK

Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar, Solo Türk, Çelik Kanat helikopter gösterileri ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan Millet Bahçesi’nin içinde bulunan Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı tarihinde ilk kez 25 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde yapılacak.



#Cumhur İttifakı
#Malazgirt
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?