Mali krizin faturasını esnafa kesti

Neslihan Önder
04:0029/09/2025, Pazartesi
Personel maaşlarını takside bağlayan CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde mali kriz büyüyor. Eyüpsultan Camii çevresinde faaliyet gösteren yaklaşık 70 esnafın kira bedellerini geçen yıl yüzde 500, bu yıl ise yüzde 100 oranında arttıran belediyenin, bir esnafı da ecrimisil cezasıyla iflasa sürüklediği iddia edildi. Bu uygulamalarla ilgili en somut örnek, Ramazan ve Kamuran Okay çiftine ait. İddialara göre, çiftin geçmiş döneme ait tüm borçlarını tam ve eksiksiz ödemesine rağmen, belediye tarafından geriye dönük ve keyfi biçimde yeniden hesaplanarak toplamda tam 1 milyon 408 bin lirayı bulan ecrimisil bedeli çıkarıldı. Belediyenin kendilerini yıldırmaya çalıştığını belirten Ramazan Okay, “Elimizde ‘borç yoktur’ yazılı resmî belgeler varken, belediye yeni ve haksız borçlar çıkarmakla kalmadı, üzerimize ekonomik ve psikolojik baskı uyguluyor. Ekmek teknemizi kapatmamızı, işimizi bırakmamızı istiyorlar. Burayı yandaşlarına, devredecekler” dedi. Hukuki yollara başvurduklarını ifade eden Okay çifti, hakkaniyetli bir çözüm ardıklarını belirtiyor.


