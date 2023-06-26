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Maltepe'de ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere ceza yağdı

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 3 sürücüye toplamda 12 bin 210 lira para cezası verildi.

11:05 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
Üç sürücüye toplamda 12 bin 210 lira para cezası verildi.

Üç sürücüye toplamda 12 bin 210 lira para cezası verildi.

Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sirenlerini çalarak ikinci şeritte giden ambulans, üç şeritte ilerleyen düğün konvoyu nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi. Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İnceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe D100 kuzey yol İdealtepe mevkiinde ambulansın geçişini engelleyen 34 MAZ 53 plakalı araç sürücüsü Y.E, 34 BMM 142 plakalı araç sürücüsü O.B, 34 BU 505 plakalı araç sürücüsü U.E'yi tespit etti.

Üç sürücüye 12 bin TL ceza

34 MAZ 53 plakalı araç sürücüsü Y.E'ye "usulsüz çakar maddesi"nden 4 bin 64 TL, geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol açmamak maddesinden 436 TL, araç sahibine ise çakar kullandırmak maddesinden 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.

34 BMM 142 plakalı araç sürücüsü O.B'ye "hatalı şerit değiştirmek" maddesinden 951 TL, "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol açmamak" maddesinden 436 TL, saygısızca kullanmak maddesinden 436 TL, 34 BU 505 plakalı araç sürücüsü U.E'ye "hatalı şerit değiştirmek"ten 951 TL, "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol açmamak" maddesinden 436 TL, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 436 TL, olmak üzere; konvoyda tespit edilen üç sürücüye toplamda 12 bin 210 TL  idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 34 BU 505 plakalı araç sürücücü U.E'ye "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliği tehlikeye sokacak şekilde kullanmak"  '3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası' maddesi uyarınca hakkında adli işlem yapılmak üzere Maltepe Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliğine götürüldü.




#maltepe
#ambulans
#düğün konvoyu
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