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Mamazadelerden organize tehdit

Mamazadelerden organize tehdit

İzzet Kaya
04:004/03/2025, Salı
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Osman Zurnacı
Osman Zurnacı

Sosyal medyada paylaştığı bir video ile mamazadeleri eleştiren ‘yellowossi’ mahlaslı Osman Zurnacı, lobi tarafından çeşitli tehdit ve küfürlere maruz kaldı.

Türkiye’deki başıboş sokak köpeği sorununun çözüme kavuşmasının önündeki engel mama lobisi, kendilerinin eleştirenlere de nefret kusuyor. Lobinin son mağdurlarından Osman Zurnacı yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Mamazadeleri eleştirdiği için lobi tarafından hedefe konulduğunu belirten Zurnacı, bu gruplarda yer alan birinin kendisiyle iletişime geçip ‘dikkatli ol’ diyerek tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine ‘Hav Hav’ adlı şarkısını yaptığını ifade eden Zurnacı, “Bu şarkıda lobinin kirli çamaşırlarını dökmeye çalıştım. İnsanları sürekli bağış adı altında dolandırdıklarını anlattım. Sokak ve parklarda çocukların olması gerektiğini ifade ettim” diye konuştu.

ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Bu videodan sonra sosyal medyadan, yorum ve mail olarak tehditlere maruz kaldığını ifade eden Zurnacı, “İğrenç tehditler aldım. Bana ‘Ağabeyini kaçıracağız, annene tecavüz edeceğiz, baban diri diri yakacağız’ dediler.Akla gelecek her türlü işkence modelini söylediler” dedi. Gelen tüm tehditleri avukatına bildirdiğini ve bazı isimlerin tespit edildiği bilgisi veren Zurnacı, sözlerini şöyle tamamladı: “İyi bir insan olmak için mücadele ediyorum. Bu yönde mücadelem devam edecek."



#Mama lobisi
#Tehdit
#Aktüel
#Osman Zurnacı

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