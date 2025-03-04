Mamazadelerden organize tehdit

Mamazadeleri eleştirdiği için lobi tarafından hedefe konulduğunu belirten Zurnacı, bu gruplarda yer alan birinin kendisiyle iletişime geçip ‘dikkatli ol’ diyerek tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine ‘Hav Hav’ adlı şarkısını yaptığını ifade eden Zurnacı, “Bu şarkıda lobinin kirli çamaşırlarını dökmeye çalıştım. İnsanları sürekli bağış adı altında dolandırdıklarını anlattım. Sokak ve parklarda çocukların olması gerektiğini ifade ettim” diye konuştu.

Bu videodan sonra sosyal medyadan, yorum ve mail olarak tehditlere maruz kaldığını ifade eden Zurnacı, “İğrenç tehditler aldım. Bana ‘Ağabeyini kaçıracağız, annene tecavüz edeceğiz, baban diri diri yakacağız’ dediler.Akla gelecek her türlü işkence modelini söylediler” dedi. Gelen tüm tehditleri avukatına bildirdiğini ve bazı isimlerin tespit edildiği bilgisi veren Zurnacı, sözlerini şöyle tamamladı: “İyi bir insan olmak için mücadele ediyorum. Bu yönde mücadelem devam edecek."