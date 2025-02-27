Zam yapan fırsatçıdır: Et fiyatlarında hiçbir durumda zam yok

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri Ramazan öncesi fiyat artışı haberlerinden rahatsız. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, “Hiçbir durumda et fiyatlarında artış yokken 'Ramazan ayında yüzde 20 zam geliyor' haberleri var. Ne demek yüzde 20? Bu kabul edilecek bir şey mi? Bu vicdansızların, bu baronların önüne geçilmesi lazım" dedi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ete Ramazan ayı öncesi zam yapılacağı haberlerine tepki gösterdi. Çelik, Ramazan ayı öncesi bazı kesimlerin, et fiyatlarına zam geleceği haberlerini yaptırdığını söyledi. Çelik, insanların birbirine daha çok yardım ettiği bu zamanda et fiyatlarının artacağı söylentilerinin ciddiye alınmaması gerektiğini anlattı.
ARACI LOBİSİNİ GEÇEMİYORUZ
Birlik olarak konuyu yakından takip ettiklerini ifade eden Çelik, “Hiçbir durumda et fiyatlarında artış yokken 'Ramazan ayında yüzde 20 zam geliyor' haberleri var. Ne demek yüzde 20? Bu kabul edilecek bir şey mi? Bu vicdansızların, bu baronların önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.
Et ve Süt Kurumu’nun satış mağazalarının artırılması talebinde bulunan Çelik, "Hükümetimizin özellikle birliklerimize et satış mağazalarının kurulması için ve aracıları aradan çıkararak, yetiştiriciden alıp direkt tüketiciye ulaştırma noktasında aktif rol oynaması lazım. Çünkü bu aracı lobisini biz bir türlü geçemiyoruz. Bunun için hangi önlemler gerekiyorsa biz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.
STOKLARDA SIKINTI YOK
Ramazan ayı öncesi işletmelerde de et fiyatında bir artışın söz konusu olmadığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aracı lobisi el birliği yapmış, güç birliği yapmış, bizi de dışlamaya çalışıyorlar. Arkalarına da belli çözüm ortakları almışlar. Haberleri yaymak için mücadele veriyorlar."
Ette stok yapanların belli olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Zam haberlerini de yapanlar belli. Diyorlar ki 'Üretici malını satamıyor'. Hayır öyle bir şey yok. Satışını bekleyen milyonlarca hayvanımız hazır, stoklarda hayvanımız vardır."
Fırsatçılar ortadan kaldırılmalı
- Nihat Çelik, “Hayvanı stok eden de kendileridir, satan da kendileridir, zammı isteyen de kendileridir. Bunlara ağır cezalar uygulanması çok önemlidir. Bu konu sadece bizim 500 bin yetiştiricimizi ilgilendirmiyor. Bu, 85 milyonun da sorunudur. Dolayısıyla bu fırsatçıların ortadan kaldırılması, et fiyatlarının makul bir seviyeye çekilmesi çok önemlidir ve gereklidir" dedi.