Zam yapan fırsatçıdır: Et fiyatlarında hiçbir durumda zam yok

Nihat Çelik, “Hayvanı stok eden de kendileridir, satan da kendileridir, zammı isteyen de kendileridir. Bunlara ağır cezalar uygulanması çok önemlidir. Bu konu sadece bizim 500 bin yetiştiricimizi ilgilendirmiyor. Bu, 85 milyonun da sorunudur. Dolayısıyla bu fırsatçıların ortadan kaldırılması, et fiyatlarının makul bir seviyeye çekilmesi çok önemlidir ve gereklidir" dedi.