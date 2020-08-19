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Manisa haberleri: Ağlayan Kaya doğal anıtı çöp yığınına döndü: Ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor

Ağlayan Kaya doğal anıtı çöp yığınına döndü: Ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor

Yabancı bir çok turistin ziyaret ettiği ve mitolojiye konu olan Manisa'da bulunan Ağlayan Kaya (Niobe) doğal anıtının çevresindeki çöpler ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor. Ziyaretçiler, yetkililerden tarihi anıtın bakıma alınmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması dikkatleri çekiyor. ​
Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması dikkatleri çekiyor. ​

Yunan mitolojisinde çocukları, tanrıça Leto tarafından öldürtülen ve acılarının dinmesi amacıyla tanrı Zeus tarafından Manisa Spil Dağı eteklerinde taşa dönüştürüldüğüne inanılan Niobe (Ağlayan Kaya) Doğal Anıtının çevresi adeta çöp yığınına döndü. Ağlayan Kaya Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması tepkiye neden oluyor.

Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması dikkatleri çekiyor.

Anıt ve çevresinde biriken çöp yığınları, bölgede çevre kirliliğine neden olurken, Manisa’nın yanı sıra Gaziantep ve Kocaeli’den bölgeyi ziyarete gelen turistler, Ağlayan Kaya’nın içler acısı durumuna üzüldüklerini dile getirdi. İnsanların daha sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan ziyaretçiler, yetkililerden tarihi anıtın bakıma alınmasını istedi.

Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması dikkatleri çekiyor.

Ağlayan Kaya hikayesi

Şehrin güneyinde yükselen Spil Dağı’nın mekan olduğu öykülerden biri de Niobe’ye aittir. Tantalos’un kızı olan Niobe Manisa’da doğmuş, yine efsaneye göre Tanrıça Leto ile birlikte çocuklukları bu yörede geçmiştir. Daha sonra Thebai Kralı Amphion ile evlenen Niobe’nin yedi kız, yedi erkek olmak üzere 14 çocuğu olur. Çocukluk arkadaşı ve Zeus’un eşi Leto’nun ise Apollon ve Artemis olmak üzere iki çocuğu vardır.

Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması dikkatleri çekiyor.

Her fırsatta çocukları ile gururlanan Niobe’nin kendisinin çok çocuğu olduğunu, Leto’nun ise sadece iki çocuğunun olduğunu söylemesi Tanrıça Leto’yu öfkelendirir ve çocuklarından Niobe’yi cezalandırmalarını ister. Niobe’nin bütün çocukları Apollon ve Artemis’in oklarıyla öldürülürler. Niobe çocuklarının cesetleri başında günlerce ağlar. Sonunda tanrı Zeus, Niobe’nin haline acır ve ızdırabına son vermek için onu Spil Dağı eteklerinde taş haline getirir.

Anıtını ziyarete gelenlerin çöplerini sorumsuzca yerlere atması dikkatleri çekiyor.

Karaköy semti Çaybaşı mevkisinde kadın başı şeklindeki bu kayanın göz çukuru şeklindeki girintilerinden yakın zamana kadar sızan su damlaları Niobe’nin gözyaşları olarak yorumlanır ve halk arasında “Ağlayan Kaya” adıyla anılır. Yakından bakıldığında doğal bir kaya oluşumu, batı yönünde biraz uzaklaşılarak bakıldığında ise kadın başı şeklinde görünen bu kaya en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

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