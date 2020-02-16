Gündem Spil Dağında kardelenler açtı Zarar verene 73 bin 747 TL ceza kesilecek
MANİSA

Manisa haberleri... Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı

Spil Dağı'nda kardelenler açtı: Zarar verene 73 bin 747 TL ceza kesilecek

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar altından kendini gösterdi. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden ve endemik bir bitki türü olan kardelenlere zarar verenlere ise 73 bin 747 TL ceza kesileceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Spil Dağı Milli Parkı’nda kardelenler çiçek açtı.
Spil Dağı Milli Parkı’nda kardelenler çiçek açtı.

Manisa’da 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı’nda kardelenler çiçek açtı. Fotoğrafçılar kardelenleri fotoğraflamak için milli parka çıkarken, endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile koruma altına alınan bitkilerden biri. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmenin ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezasının ise 73 bin 747 TL olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde para cezası uyguluyor.

'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza
GÜNDEM
'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza

Fotoğraf tutkunları kardelenleri fotoğrafladı


Karların altından gelen eşsiz güzelliği fotoğraflayan doğa tutkunu ve fotoğrafçı Turgay Duyar, Spil Dağı’nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karların erimeye başladığını ve baharın müjdecisi kardelenlerin açmaya başladığını belirtti.

Çiçeği koparana 60 bin lira ceza kesilecek
GÜNDEM
Çiçeği koparana 60 bin lira ceza kesilecek

Spil Dağı’nın endemik bitkilerini yakından inceleyip, onları fotoğrafladıklarını söyleyen Duyar, yakında bununla ilgili fotoğraf sergisi açacaklarını ifade etti.

Spil Dağı’nın görülmesi gereken, özellikle fotoğraf tutkunlarının hem yaz hem kış değişik fotoğraflar oluşturabileceği bir mekan olduğuna dikkat çeken Duyar, Spil Dağı Milli Parkı’nın içerisinde oldukça geniş bir alanda kardelenlerin açtığını, diğer milli parklarda olduğu gibi endemik bitkilerin koparılması ve yerinden sökülmesinin Spil’de de yasak olduğunu ifade ederek, doğadaki bu endemik bitkilerin yerinde güzel olduğunu ve yerinde kalması gerektiğini sözlerine ekledi.

Spil Dağı’nda kardelenler açtı, zarar veren yandı
FOTOĞRAF 10
Title
Manisa'da 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda kardelenler çiçek açtı.
Title
Fotoğrafçılar kardelenleri fotoğraflamak için milli parka çıkarken, endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile koruma altına alınan bitkilerden biri.
Title
Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmenin ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezasının ise 73 bin 747 TL olduğu öğrenildi.
Title
Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde para cezası uyguluyor.
Title
Karların altından gelen eşsiz güzelliği fotoğraflayan doğa tutkunu ve fotoğrafçı Turgay Duyar, Spil Dağı'nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karların erimeye başladığını ve baharın müjdecisi kardelenlerin açmaya başladığını belirtti.
Title
Spil Dağı'nın endemik bitkilerini yakından inceleyip, onları fotoğrafladıklarını söyleyen Duyar, yakında bununla ilgili fotoğraf sergisi açacaklarını ifade etti.
Title
Spil Dağı'nın görülmesi gereken, özellikle fotoğraf tutkunlarının hem yaz hem kış değişik fotoğraflar oluşturabileceği bir mekan olduğuna dikkat çeken Duyar, Spil Dağı Milli Parkı'nın içerisinde oldukça geniş bir alanda kardelenlerin açtığını, diğer milli parklarda olduğu gibi endemik bitkilerin koparılması ve yerinden sökülmesinin Spil'de de yasak olduğunu ifade ederek, doğadaki bu endemik bitkilerin yerinde güzel olduğunu ve yerinde kalması gerektiğini sözlerine ekledi.
Title
Title
Title
Spil Dağı’nda kardelenler açtı, zarar veren yandı
Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar altından kendini gösterdi. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden ve endemik bir bitki türü olan kardelenlere zarar verenlere ise 73 bin 747 TL ceza kesileceği bildirildi.


'Ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 60 bin lira
FOTOĞRAF 21
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Afyonkarahisar'ın Kisra Vadisi'nde ayı gülü ve kızıl lale olarak adlandırılan, koruma altındaki paeonia officinalis çiçeğini koparana 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.
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Halk arasında ayı gülü ya da kızıl lale olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Kisra Vadisi'nde mayıs ve haziran aylarında görsel şölen oluşturuyor.
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Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyü sınırları içerisindeki Kisra Vadisi'nde açan ve Türkiye'de koruma altında tutulan kırmızı şakayıklar, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oluyor.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara kurulan fotokapan sistemi ile korunan ayı gülünü koparana 60 bin 163 lira ceza kesiliyor.
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Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kisra Vadisi'nde açan çiçeklerin doğa fotoğrafçıları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi.
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Bölgenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığını ifade eden Erol, şöyle konuştu:
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Koruma altına alınan bu bölgede izinsiz koparılan veya zarar verilen şakayıklar için ağır bir ceza ile ilgililer muhatap oluyor. Burayı biz koruyup geliştirmek istiyoruz. Vatandaşların, bölge fotoğrafçıların ve doğa severlerin de buradan faydalanmasını istiyoruz. 2016-2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü üniversite ile de iş birliği yaparak burayla ilgili ciddi bir proje yürütüyor. İnanıyoruz ki bu bölge ilçemizin turizmine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.
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Erol, çiçeklerin henüz tamamının açmadığını vurgulayarak, 10 gün içersinde burada harika bir görüntü oluşacak. Şakayıklar daha tam güneş görmedi. Açmayı bekleyen milyonlarca tomurcuk var. Bunların tamamının açtığını düşünürsek, insanın ruhunu rahatlatan bir ortam oluştururken, diğer doğa güzellikleri ile de birleşince, muhteşem bir ortam olacak dedi.
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'Ayı gülü' açtı: Koparmanın cezası 60 bin lira
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 60 bin 163 TL para cezası veriliyor.


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