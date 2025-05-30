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Manisa'da refüje çarpan kamyonetteki yolcu öldü sürücü yaralandı

Manisa'da refüje çarpan kamyonetteki yolcu öldü sürücü yaralandı

16:0030/05/2025, Cuma
AA
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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu araçtaki yolcu öldü, sürücü ise yaralandı.

Manisa'da Ali C. (51) idaresindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu Salihli Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücü Ali C. ile yolcu Ali Bayraktar (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayraktar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




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