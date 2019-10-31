Manisalı hayırsever bakkal çeşme yaptırmak için evini bile satmış

Sadullah Bulgulu, 45 çeşmenin 6'sını yaban hayvanlarının da su içebilmesi için Spil Dağı'na çeşme yaptırdı.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Sadullah Bulgulu, sıhhi tesisatçı dedesinden etkilenerek, 25 yıl önce şehrin çeşitli yerlerine çeşmeler yaptırmaya başladı.

GÜNDEM Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu: Şimdi de Arakan'daki kızlara gelinlik giydirmek istiyorum

10 yıl önce Güzelyurt Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan, 200 metrekare büyüklüğündeki, 3 oda ve 1 salon olan dairesini de 200 bin TL'ye satan Bulgulu, bu parayı da çeşme yaptırmak için kullandı. 45 çeşmenin 6'sını yaban hayvanlarının da su içebilmesi için Spil Dağı'na yaptıran Bulgulu, zamanla bozulan çeşmelerin bakım ve onarımını da yapıyor.

Sadullah Bulgulu bu hayır işlerini yapabilmek için evini sattı.

İlk çeşmesini Spil Dağı'na yaptırdı

Her zaman içinde çeşme yaptırma isteği olduğunu belirten Sadullah Bulgulu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Dedem, sıhhi tesisatçıydı. Çeşme, tamiri yapardı. Ondan etkilenmiş olacağım ki ben de bu iş için kolları sıvadım. İlk çeşmemi Spil Dağı'na yaptırdım. Bu çeşmenin suyunu 1,5 kilometre mesafedeki bir kaynaktan getirdik. O suyu getirmek için çok zorluk çektik; ancak hiç yılmadım. Ardından sırasıyla Spil Dağı'na çeşmeler yaptırdım sonrasında bir caminin önüne çeşme yaptırdım. İnsanların, bu çeşmeden yararlanması için çok gayret gösterdim. Şu ana kadar yaptırdığım çeşmelerin sayısı 45'i buldu."

HAYAT Hayırsever marketin veresiye defterini satın aldı

Sadullah Bulgulu, 25 yıl önce şehrin çeşitli yerlerine çeşmeler yaptırmaya başladı.

'Çeşmelere ismimi yazdırmadım'

Yaptırdığı çeşmelere kendi ismini yazdırmadığını belirten Sadullah Bulgulu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu çeşmeden su içenlerin hayır duası etmesi, buradan alacağım sevap bana yeter. Ayrıca çubuklarla yer altı sularını bulabiliyorum. Bu suları da değerlendiriyorum. Bu bir gönül işi. Gözüm, dükkanı görmüyor. Çoğu zaman bakkal dükkanımı bırakıp, yaptırdığım bu çeşmelerle ilgileniyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Benden çeşme isteyenlere de yardımcı oluyorum. Bu hayır işleri için bir evimi sattım. Ben bu dünyadan gittikten sonra da başkalarının bu işi devam ettirmesini istiyorum ama şu ana kadar bu yapacak birini bulamadım."