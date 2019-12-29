Manisalı Kadriye nine evini hastaneye bağışladı: Rahmetli eşim de aynı düşüncedeydi

Hacı Hamza Mahallesi'nde ikamet eden Kadirye Tekerlekli, 20 yıl önce eşi Hüseyin Tekerlekli'yi kaybetti. O tarihten bu yana tek başına yaşayan Tekerlekli'yi komşuları yalnız bırakmadı.

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Başhekim Karakuş ise hayırsever Demirci halkının zaman zaman hastaneye tıbbi cihaz desteğinde bulunduğunu hatırlattı.

Kadirye Tekerlekli, eşinden yadigar ve her köşesinde anılarını yaşattığı 2 katlı bahçeli evini, çocukları bulunmadığı için vefatı sonrası hastanenin ihtiyaçları için kullanımına sunulmak üzere bağış yaptı. Kadirye Tekerlekli, yaptığı açıklamada, evini hastaneye bağışladığı için mutlu olduğunu söyledi.

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Tek başına yaşayan Tekerlekli'yi komşuları yalnız bırakmadı.

'Rahmetli eşim de aynı düşüncedeydi'

Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş ile hastane yönetiminin zaman zaman kendisini evinde ziyaret edip yakından ilgilendiğini dile getiren Tekerlekli, "Çocuğum olmadığı için evi hastaneye bağışladım. Rahmetli eşim de aynı düşüncedeydi. Ben vefat ettikten sonra bu ev hastanemizin olacak. Helalühoş olsun. Rabb'im herkese şifa versin." diye konuştu.

Başhekim Karakuş ise hayırsever Demirci halkının zaman zaman hastaneye tıbbi cihaz desteğinde bulunduğunu hatırlattı.

Kadirye Tekerlekli

'Ev hastalarımıza şifa noktasında kullanılacak'

Kadirye Tekerlekli'nin evini hastaneye bağışlayarak örnek olduğunu dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

"Kendisine Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Kadirye teyzemiz vefat ettikten sonra bu ev hastalarımıza şifa noktasında kullanılacak. Teyzemizin sağlık durumuyla da yakından ilgileniyoruz, rutin kontrollerini hastanemizde yaptırıyoruz."

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise Kadirye Tekerlekli'nin büyük bir kadirşinaslık örneği gösterdiğini dile getirdi.

Selçuk, "Kadirye teyzenin sağlığı ve bakımı noktasında kendisine yardımcı oluyoruz. İnşallah kendisinden sonra gelenlere de örnek olur ve milletimiz bu özelliğini her daim muhafaza eder." ifadelerini kullandı