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Maraş’ın kalbine yeni yüz

6 Şubat depreminde ağır yara alan Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırma çalışmalarında şehrin kalbi olan Azerbaycan ve Trabzon caddelerinin yeni yüzü tasarlandı. Zemini güçlendirme çalışmalarının sürdüğü caddelerden fay hattı geçmesi nedeniyle boş bırakılan 100 metre genişliğindeki koridor peyzaj çalışmasıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 28/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 01:33 - 28/11/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırma çalışmalarında şehrin kalbi olan Azerbaycan ve Trabzon caddelerinin yeni yüzü tasarlandı.

Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırma çalışmalarında şehrin kalbi olan Azerbaycan ve Trabzon caddelerinin yeni yüzü tasarlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yıkılan ya da hasarlı ev ve iş yerleri için hayata geçirdiği ‘yerinde dönüşüm’ kapsamında inşaatlar başladı. İlk etap konut ve iş yerlerini doğrudan kendisi yapan bakanlık, kentlerin meydanlarını da projeyle yeniden düzenleyecek. Bu kapsamda Azerbaycan ve Trabzon caddelerindeki inşa faaliyetlerine en az 100’er metre mesafe bırakılarak başlanacak.

100’ER METRE FAY PAYI

Bilim adamlarının incelemeleri sonucunda bu iki caddeden fay hattı geçtiği tespit edildi. Bilim adamları 60 metrelik bir uzaklıktan itibaren inşaata başlanabileceğini söylese de bakanlık tedbir olarak uzaklığı 100 metreye çıkardı. Boş bırakılacak yüzer metrelik alanlarda peyzaj çalışması yürütülecek.

ZEMİNE GÜÇLENDİRME

Alanda yaklaşık bir aydır güçlendirme çalışması yapılıyor. Güçlendirme için yerin sıvışlaşmış bölgesi geçilerek sert zemine ulaşılıyor. Bu zemine 15-20 metre uzunluğunda kazıklar yerleştiriliyor. Bu yöntem sayesinde zeminde oluşacak oynama riski ortadan kaldırılıyor. Güçlendirmede kullanılan kazıkların toplam bedeli yaklaşık 40 milyon dolar.

KARDEŞ DESTEĞİ

Azerbaycan Caddesi’ndeki inşa çalışmalarını Azerbaycan yürütüyor. Azerbaycan 100 milyon dolar vererek buradaki bin konutun inşasını üstlendi. İnşa edilecek bu alanın ismi Azerbaycan Mahallesi olacak. Mahalleye toplam 2 bin 100 konut ve iş yeri inşa edilecek. Konutların tamamı zemin artı 2-3 kat olacak.

Aslına uygun restorasyon

Azerbaycan Mahallesi’nde konut ve ticaret alanlarının yanı sıra okul, cami, kültür merkezi, belediye ve valilik binası gibi devlet kurumları da yer alacak. Bunların yanı sıra bu alanda bulunan ve depremde minaresi yıkılan Kahramanmaraş’ın kültür varlıklarından, tarihi 18. yüzyıla dayanan Şazibey Camii de aslına uygun olarak restore edilecek.



#deprem bölgesi
#Kahramanmaraş
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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