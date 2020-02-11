Mardin un ihracatında zirvede

Türkiye’nin un ihracatının yüzde 32’si Mardin’den gerçekleştirildi. Türkiye’de buğday üretiminde önemli bir yere sahip Mardin Ovası’nda 3 milyon dönüm arazinin yüzde 80’inde makarnalık ve ekmeklik buğday üretimi yapılıyor. Yılda iki ürünün alındığı verimli topraklarda hasadı özenle yapılan buğday, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 42 fabrikada el değmeden una dönüşüyor. Geçen yıl yaklaşık bir milyon ton un üretimi yapılan Mardin’den 985 bin 203 ton un ihraç edildi. Türkiye’nin un ihracatının yüzde 32’ni Mardin’den gerçekleştirildi.

Nasır Duyan

KALİTE TALEBİ ARTIRIYOR

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin OSB’nin tarıma dayalı sanayi olduğuna dikkati çekti. Duyan, “Bu sayede un ihracatında son 3 yıldır Mardin, Türkiye’de en fazla un ihracatı eden il. Türkiye dünyada un ihracatında birinci, Mardin ununa en büyük talebin nedeni kaliteli olmasıdır. Fiyattan çok herkes kaliteye yöneliyor. Biz fiyatla değil, kaliteyle rekabet ediyoruz. En fazla ihracat Orta Doğu ülkelerine yapılıyor” dedi.