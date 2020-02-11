Gündem Mardin un ihracatında zirvede
MARDİN

Mardin un ihracatında zirvede

Un ihracatımızın yüzde 32’si Mardin’den gerçekleştirildi. OSB’deki 42 fabrikada el değmeden işlenen un, geçen yıl 985 bin 203 tonluk ihracatla ilk sıradaki yerini korudu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin un ihracatının yüzde 32’si Mardin’den gerçekleştirildi. Türkiye’de buğday üretiminde önemli bir yere sahip Mardin Ovası’nda 3 milyon dönüm arazinin yüzde 80’inde makarnalık ve ekmeklik buğday üretimi yapılıyor. Yılda iki ürünün alındığı verimli topraklarda hasadı özenle yapılan buğday, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 42 fabrikada el değmeden una dönüşüyor. Geçen yıl yaklaşık bir milyon ton un üretimi yapılan Mardin’den 985 bin 203 ton un ihraç edildi. Türkiye’nin un ihracatının yüzde 32’ni Mardin’den gerçekleştirildi.

Nasır Duyan

KALİTE TALEBİ ARTIRIYOR

  • Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, Mardin OSB’nin tarıma dayalı sanayi olduğuna dikkati çekti. Duyan, “Bu sayede un ihracatında son 3 yıldır Mardin, Türkiye’de en fazla un ihracatı eden il. Türkiye dünyada un ihracatında birinci, Mardin ununa en büyük talebin nedeni kaliteli olmasıdır. Fiyattan çok herkes kaliteye yöneliyor. Biz fiyatla değil, kaliteyle rekabet ediyoruz. En fazla ihracat Orta Doğu ülkelerine yapılıyor” dedi.

PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı Türkiye'de ilk kez ele geçirildi
GÜNDEM
PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı Türkiye'de ilk kez ele geçirildi
Akdeniz 4.9la sallandı

Akdeniz 4.9'la sallandı

Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kararlılık vurgusu

Kararlılık vurgusu

​Erdoğan Başkanlığında Güvenlik Zirvesi.
Türkiyenin defans merkezine girdik

Türkiye'nin 'defans
merkezine' girdik

Tüm saldırılar USOM'daki bu odadan püskürtülüyor.
Kaçak büfenin <br>sahibi gazeteci!

Kaçak büfenin
sahibi gazeteci!

​Belgeler meclis üyelerine sunuldu.
Ekrem İmamoğlu'ndan <br>küfür skandalı

Ekrem İmamoğlu'ndan
küfür skandalı

​AK Partili üyelerin tepkisi üzerine özür diledi.
Esed'e <br>misliyle karşılık

Esed'e
misliyle karşılık

115 hedef vuruldu, 101 rejim unsuru etkisiz.
'280 bin lira ver <br>tümörünü çıkarayım'

'280 bin lira ver
tümörünü çıkarayım'

Onkoloji hastaları yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
İdlib'den çekilme olmayacak

İdlib'den çekilme olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bütün kurumlara talimat verdi.
İstifa etti

İstifa etti

​Başörtülü kadınlara hakaret edip aşağılamıştı.
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

​Rejimin topçu atışı neticesinde 5 askerimiz de yaralandı.
Davanın seyrini<br>iki detay belirleyecek

Davanın seyrini
iki detay belirleyecek

Türkiye'nin konuştuğu cinayet için imza kampanyası başlatıldı.
Mersin'de panik

Mersin'de panik

​Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı.
Anlık takip ediliyor

Anlık takip ediliyor

'Ülkemizde koronavirüs vakası tespit etmedik.'
En büyük zam Adalar hattına

En büyük zam Adalar hattına

Ulaşıma yapılan zamlarda detaylar ortaya çıkmaya başladı.
5G için yerli teknoloji uyarısı

5G için yerli teknoloji uyarısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan USOM'un açılış töreninde konuştu.
Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

​PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı silah sığınakta bulundu.
Zam kararı<br> İBB'de alındı

Zam kararı
İBB'de alındı

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.