Gündem PKKnın Irak ve Suriyede kullandığı lav silahı Türkiyede ilk kez ele geçirildi
MARDİN

PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Mardin'de yürütülen Kapan-1 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya air bir sığınakta örgütün Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

Mardin'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece Irak ve Suriye'de ele geçirilen 'Lot 6 PA77' marka lav silahı ele geçirildi.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ELE GEÇİRİLDİ

  • İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığı lav silahının Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.

DHA
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi.
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