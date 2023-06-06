Mardin'de bir evde 22 bin tarihi eser ele geçirildi

Mardin'de, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, Mazıdağı ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan M.T.'nin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmak için müşteri aradığı tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, çoğu Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler, metal yüzükler, ok uçları, tedavi araçları, altın görünümlü objeler, mızrak uçları, metal kaplar, figürler, mühürler, kamalar, yüksükler, cam cisimler, balta, kemer ve diğer çeşitli tarihi cisimler olmak üzere yaklaşık 22 bin parça tarihi eser ele geçirildi. Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, tarihi eserler incelenmek üzere Mardin Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.