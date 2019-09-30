Gündem Mardinde sansasyonel eylem hazırlığı yapan Roger kod adlı terörist etkisiz hale getirdi
MARDİN

Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de sansasyonel eylem hazırlığı yapan 'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirdi

Mardin'de Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığı yapan "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli teröristi etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Mardin Artuklu’da eylem hazırlığındaki bir terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Mardin’de sansasyonel eylem hazırlığında olan bir terörist etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonla "Roger" kod adlı Fırat Şimdi adlı teröristi etkisiz hale getirdi.

ORTAKLAŞA OPERASYON

  • İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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