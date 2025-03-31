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Mardin'de iki aile arasındaki husumet bayramda sona erdi

Mardin'de iki aile arasındaki husumet bayramda sona erdi

18:2131/03/2025, Pazartesi
IHA
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Mardin'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.
Mardin'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Mardin'de Kızıltepe ilçesinde Esen-Topçul ve Çınar aileleri arasındaki husumet barışla son buldu. Barış merasimine çok sayıda din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katıldı.

Kızıltepe Doğanlı Mahallesi taziye evinde düzenlenen ve bine yakın vatandaşın katıldığı barış yemeği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak konuşma ve bayram kutlaması ile devam etti.

Bin kişi hazır bulundu

Aile fertlerinin bir araya geldiği taziye evinde, taraflar ve davetliler Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. Ardından tokalaşarak barış sağlandı. Kızıltepe ilçesinde düzenlenen barış merasimine çok sayıda din adamı, kanaat önderleri ve taraflar katıldı.

Bin kişinin hazır bulunduğu merasimin yapıldığı salona taraflar barışa öncülük eden kanaat önderlerinin eşliğinde geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasim, din adamları tarafından barışa yönelik dua ve ayetler okunarak devam etti.

Tarafların tokalaşıp selamlaşmalarıyla devam eden barış merasimi davetlilerin bayram kutlaması ile son buldu.



#Mardin
#Kızıltepe
#Husumet

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