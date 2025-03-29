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Mardin'deki silahlı kavgaya tutuklama: 5 kişi ceza aldı

Mardin'deki silahlı kavgaya tutuklama: 5 kişi ceza aldı

11:2729/03/2025, суббота
IHA
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Mardin'deki silahlı kavgaya tutuklama: 5 kişi ceza aldı
Mardin'deki silahlı kavgaya tutuklama: 5 kişi ceza aldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 20 kişiden 5'i tutuklandı.

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesinde 25 Mart günü akşam saatlerinde iddiaya göre, şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.


Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Selman Baran hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.


Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




#Mardin
#Silahlı kavga
#Selman Baran
#Tutuklama

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