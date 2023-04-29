|
Gündem

Mardin’den acı haber

Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde bir grup teröristle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Mehmet Gündüz (36) şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Gündüz bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz.

Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde bir grup teröristle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Nusaybin kırsalında yürütülen Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36) Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı asker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gündüz’ün Tokat Niksar’da yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit asker bugün son yolculuğuna uğurlanacak.



#Nusaybin
#Bagok Dağı
#Şehit
#Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.