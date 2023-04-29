Mardin’den acı haber

Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde bir grup teröristle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Nusaybin kırsalında yürütülen Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu’nda yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36) Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı asker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gündüz’ün Tokat Niksar’da yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit asker bugün son yolculuğuna uğurlanacak.