​Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Başkan Şerifoğulları hizmet süresinin 3 yılında, seçim vaatleri olan 11 Ana Başlıkta 100 Projesinden 71’inin büyük bir bölümünü tamamlarken, kalan kısmına ilişkin çalışmalarda ise sona yaklaşıldı. Başkan Şerifoğulları vaatleri haricinde ise şehrin ihtiyaçları doğrultusunda 15 ek yatırımı daha hayata geçirdi.

Elazığ’ın 40 yıllık altyapısı yenileniyor

Şehrin bugünü ve yarınlarına dair yatırım çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından kararlılıkla sürdürülen alt yapı yenileme projesi çalışmalarında sona gelindi.

Şehrin 1980’li yıllardan bu yana ele alınmayan altyapısının yenileneceği mega yatırım projesi başlatılıyor. Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileneceği projenin müşavirlik ihaleleri yapılarak onaylandı. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılan proje kapsamında, yapım ihalesine ilişkin sürecin tamamlanmasıyla 1052 km içme suyu hattı, 20 km yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı olmayan bölgelere 80 km toplayıcı hat döşenecek. Proje kapsamında şehre kazandırılacak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Son aşamaya gelen çalışmaların tamamlanmasının ardından yaz aylarında saha çalışmalarına başlanacak.

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Projeyle, 1980’li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek, içme suyu hatları polietilen borularla sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşlarımız hem kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak hem de altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıplar önlenerek, su tasarrufu sağlamış olacağız.

Şehir kent meydanları kazanıyor

Şehir kimliğine değer kazandırmak hedefiyle şehir merkezine iki adet kent meydanı kazandırılıyor. Meydanlara ek olarak şehrin otopark ihtiyacını karşılamak için de alanların altı da yer altı oto parkı olarak düzenleniyor. Meydanlar yeşil dokusu ve peyzaj çalışmalarıyla şehre yepyeni bir cazibe kazandıracak.

İlk meydan şehrin kalbinde

Şehrin merkezi konumunda bulunan alanda yapımına başlanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesi inşa çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında toplam 7.000 metrekare kapalı alana sahip iki katlı 224 araç kapasiteli yer altı otoparkı inşa ediliyor. Şehrin merkezine yepyeni bir vizyon kazandıracak proje doğrultusunda 11.000 metrekarelik alan ise meydan olarak düzenlenecek.

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Şehrin merkezine yepyeni bir vizyon kazandıracak proje doğrultusunda 11.000 metrekarelik alan ise meydan olarak düzenlenecek.

İkinci meydan ile şehre yepyeni bir vizyon

Şehre vizyon kazandıracak ikinci Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı inşa çalışmaları da tüm hızıyla ilerliyor. Proje kapsamında, şehrin otopark ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacak 22.000 metrekare kapalı alana sahip iki katlı, toplam 900 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı inşa ediliyor.

Açık alan düzenleme çalışması ile de 38.000 metrekare alan ise yeşil örtü ve peyzaj çalışmalarıyla meydan olarak düzenlenecek.

Şehrin Yeni Markası

Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi

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Şehrin geleceğine değer kazandıracak Türkiye'nin ilk konsept projelerinden biri olan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi inşa çalışmalarında sona gelindi. Fuar ve Kongre Merkezi toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde; zemin katta toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı salon, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 42 araçlık açık otopark yer alacak. Tam bir kompleks yapı kimliğinde olacak fuar alanı, ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, şehir ticaretinin gelişmesi ve dünya pazarlarına açılabilmesine olanak sağlayacak.

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Elazığ yeni simgesine kavuştu

Balakgazi Parkı-Cam seyir terası

Binlerce yıllık tarihi birikimi ve kadim kültürüyle medeniyetler merkezi olan Harput’a yepyeni bir simge kazandırıldı. Başkan Şahin Şerifoğulları’nın vizyon projeleri arasında yer alan Balakgazi Parkı-Cam Seyir Terası Harput’un turizm potansiyeline artı değer kazandırdı.

Tarihi kent Harput’un girişinde şehre hakim bir noktada yer alan ve şehrin simgeleri arasında yer alan Balakkazi Parkı önündeki kayalıklar üzerine, 220 metrekare zemine sahip cam seyir terası inşa edildi. Toplam 5 bin 800 metrekarelik alanda komple bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar doğrultusunda; 2 bin 332 metrekare yeşil alan düzenlemesi, 118 metrekare çocuk oyun alanı, 227 metrekare cam seyir terası altı havuz, 144 metrekare kademeli süs havuzu, kameriyeler, dekoratif aydınlatma çalışması ile otopark oluşturuldu.

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Kent köy yaşam alanı

Köy ve kent yaşamının donatılarıyla şekillendirilen, çocukları şehrin merkezinde doğayla buluşturan, onlara doğal yaşamı tanıma ve yaşama olanağı kazandıran Kent-Köy Yaşam Alanı hizmete sunuldu.

Vatandaşların aileleriyle birlikte dinlenip spor yapabilecekleri, çocukların doğal yaşamı tanıma ve yaşama fırsatı yakalayacakları Kent-Köy Yaşam alanında, köy yaşamının donatılarının yer aldığı ve etrafı dere ile çevrili bir ada yer alıyor. Adanın etrafı ise kent yaşamının donatılarıyla şekillendi. Köy yaşamının yansıtıldığı alanda; köy çeşmesi, su kuyusu, yel değirmeni, su değirmeni, mescit, küçük ölçekli kümes ve fide serası yer alıyor. Etrafında ise şehir yaşamının birer parçası olarak eğlenme, dinlenme ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan gezinti yolu, koşu parkuru, bisiklet yolu, köprü, iskeleler ve oturma üniteleri yer alıyor. Hizmete sunulan yeni yaşam alanı, vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

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Şehrin yıllardır beklediği şehirlerarası otobüs terminali inşası sürüyor

Mevcut haliyle şehrin ihtiyacına cevap veremeyen ve şehrin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu şehirlerarası otobüs terminal binası, Elazığ Belediyesi tarafından şehrin gelecek vizyonuna değer katacak bir konseptle yeniden inşa ediliyor. Güney Çevreyolu üzerinde inşasına başlanan yeni otobüs terminal binası, 8.348 metrekare kapalı alana, 6.556 metrekare yarı açık alana sahip olacak.

Engelleri birlikte aşıyoruz

Elazığ Belediyesi engelsiz yaşam merkezi hizmete sunulmaya hazırlanıyor

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılacak Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

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Engelli bireylerin yaşamlarına yepyeni bir pencere açacak Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, toplantı odaları, 5 adet bilgisayar odası, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası, 3 adet işaret dili ve eğitim odaları, 4 adet oyun odaları, 2 adet psikolojik danışmanlık odaları, 22 adet idari birim odası, 15 adet derslik, 7 adet danışman odası, 7 adet aile eğitim odası yer alıyor.

Gençlerin yeni adresi

Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehrin yeni marka değeri olan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi hizmete sunuldu. Kütüphane, toplam 1.900 metrekare alan üzerinde, 650 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde inşa edildi.

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Geleneksel kütüphane anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran yeni nesil uygulamalar arasında yer alan dijital kütüphane bünyesine 40 adet bilgisayar ile donatılan 2 adet salon yer alıyor. Okuyucular, 28 ayrı kategoride 25.000 kaynak esere elektronik ortamda kolayca erişebiliyor.

Şehit Fethi Sekin Külliyesi

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017’de teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıyı önleyerek yazdığı kahramanlık destanıyla ismi tüm Türkiye’nin kalbine kazınan Şehit Fethi Sekin anısına, Elazığ Belediyesi tarafından Baskil ilçesi Doğancık Köyünde inşa edilen Şehit Fethi Sekin Külliyesi hizmete açıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından vatan, millet, bayrak sevdasını gelecek nesillere öğütleyecek bir değer olan Şehit Fethi Sekin’in anısını yaşatmak adına inşa edilen ve şehadetinin 5. yıl dönümünde düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen Külliye bünyesinde, kütüphane, konferans salonu, sergi salonu, fuaye alanı, çeşitli kursların düzenleneceği atölyeler ve mescitler yer alıyor.

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Tarihi Kapalı Çarşı’ya yepyeni bir kimlik

Elazığ ticaretinin nabzının attığı, sadece Elazığlıların değil şehir dışından gelen konukların da yoğun olarak ziyaret ettiği Kapalı Çarşı, Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yepyeni bir kimlik kazandı. 1928 yılından beri hizmet veren, günün her vaktinde kalabalık ve hareketli olan tarihi çarşı bünyesindeki 116 dükkânın dış cephesinde tek tip ahşap kaplama gerçekleştirildi. Tarihi çarşıda ayrıca kaldırım yenileme, çatı tadilatı ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

Müzeler şehri Elazığ

Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan kadim şehir Harput’un, kültürel ve sanatsal tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında, şehre Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hamam Müzesi kazandırılacak.

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Proje kapsamında Harput Konağı’nın Türk musikisinde istisnai bir yere sahip olan Harput Musikinin yaşatılacağı Musiki Müzesi, Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sağir Müftü Konağı’nın ise köklü bir geçmişe sahip yerel basının tarihine ışık tutacak Basın Müzesi olarak düzenlenmesine ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Proje kapsamında ayrıca restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Hoca Hasan Hamamı ise Hamam Müzesi olarak kadim şehir Harput turizmine katkı sağlayacak.

Sosyal çalışmalarla birliktelik güçlendiriliyor

Gönül Belediyeciliği ilkesiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamak adına Hayır Çarşısıyla bütünleşen Paylaşım Noktaları ve evde temizlik hizmeti sunulurken, çocukların eğitim sürecine katkı sağlamak amacıyla da internet desteği sağlanıyor.

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Kadınların sosyal yaşamda ve ekonomik anlamda güçlendirilmesi, kendi üretimlerine değer kazandırmaları amacıyla Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı hizmete açıldı. Öte yandan Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi’nde düzenlenen eğitim programlarıyla da gençlerin, çocukların ve kadınların donanımlarına katkı sağlanıyor.