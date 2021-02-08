Gündem Markette 20 bin liralık altın buldular
KÜTAHYA

Markette 20 bin liralık altın buldular

Kütahya’da bir markette bulunan ve içinde 20 bin lira değerinde altın olan çanta polise teslim edildi. Çantayı sahibine vermek için araştırma başlatan polis ekipleri marketin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Haber Merkezi DHA
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler.
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler.

Gaybiefendi Mahallesi’nde içinde 20 bin lira değerinde altın bulunan çantayı markette alışveriş yapan bir kadın müşteri, buldu. Çanta market yöneticileri tarafından polise teslim edildi. Ekipler de güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DHA
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler.
  • Market sorumlusu Melek Cihangir, altınları sahibine ulaştırmak istediklerini belirterek, “Markette yaklaşık değeri 15-20 bin lira olan içi altın dolu çanta bulundu. Müşterimiz bulduğu altınları kasadaki arkadaşımıza teslim ettikten sonra benim haberim oldu. Polisi arayarak kamera görüntüleri eşliğinde bulunan altınları teslim ettik” dedi.

DHA
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler.

Otobüste para dolu cüzdan buldu: Sahibine teslim etti
GÜNDEM
Otobüste para dolu cüzdan buldu: Sahibine teslim etti

İş yerinde poşetin içinde balyayla para buldu: Polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı
FOTOĞRAF 3
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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde giyim mağazası işleten Mustafa Gözübol, geçen hafta cuma günü iş çıkışı etrafı kontrol ederken elektrikli sobanın üzerinde gördüğü poşetin içinde para olduğunu fark etti. Bir süre paranın sahibinin gelmesini bekleyen Gözübol, polisi arayarak iş yerinde yüklü miktarda para unutulduğunu söyledi.
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Ekipler, yaptıkları incelemede, unutulan paranın mağazadan alışveriş yapan Ramazan Yarım'a ait olduğunu belirledi. Unutulan parayı Gözübol'dan teslim alan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yarım'a parasını teslim etti. Gözübol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın saatlerde tanımadığı bir müşteri geldiğini ve iki bluz aldığını söyledi.
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Müşterinin aceleci davrandığını ve alışverişini yapmasının ardından mağazadan çıktığını anlatan Gözübol, Üşüdüğüm için sobanın başına geçtim ellerimi ısıtıyordum baktım siyah bir poşet gördüm. Müşteri unuttu, gelir alır diye bekledim ama gelen giden olmadı. Sonra poşetin içerisine baktığımda balyayla para vardı. Kimse gelmeyince emniyeti aradım. Esnaf olarak gerekeni, vatandaşlık görevimi yaptım. diye konuştu.
İş yerinde poşetin içinde balyayla para buldu: Polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı
Kahramanmaraş'ta bir esnaf iş yerinde poşet içinde unutulan 90 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

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