​Marmara 6 yılda eski haline döner

Müsilaj temizliği sürerken Marmara’daki son durumu İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, Yeni Şafak’a değerlendirdi. Denetimlerin daha fazla olması gerektiğine işaret eden Karakulak, “Biz atık girişlerini yüzde 40 azaltırsak sistem kendine dönecektir. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Çünkü Marmara Denizi’nin suları her 5-6 yılda bir kendini yeniler. Bu girişleri durdurabilirsek Marmara Denizi 5-6 yılda kendini yenileyecektir. Bu girişleri durdurmazsak sürekli oluşumlar birbirini tekrarlayacaktır. En son müsilaj olayı 2007-2008 yılında görülmüştü. Kontrol edilebilecek tek nokta, atık yönetiminin iyi yapılması ve denizlere kesinlikle dökülmemesi. Denizlerin kendini yenileme özelliği var biz yeter ki fazla yük bindirmeyelim” dedi.

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Firdes Saadet Karakulak

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