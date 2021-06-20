​Marmara 6 yılda eski haline döner

Müsilaj temizliği sürerken Marmara’daki son durumu İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, Yeni Şafak’a değerlendirdi. Denetimlerin daha fazla olması gerektiğine işaret eden Karakulak, “Biz atık girişlerini yüzde 40 azaltırsak sistem kendine dönecektir. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Çünkü Marmara Denizi’nin suları her 5-6 yılda bir kendini yeniler. Bu girişleri durdurabilirsek Marmara Denizi 5-6 yılda kendini yenileyecektir. Bu girişleri durdurmazsak sürekli oluşumlar birbirini tekrarlayacaktır. En son müsilaj olayı 2007-2008 yılında görülmüştü. Kontrol edilebilecek tek nokta, atık yönetiminin iyi yapılması ve denizlere kesinlikle dökülmemesi. Denizlerin kendini yenileme özelliği var biz yeter ki fazla yük bindirmeyelim” dedi.
YÜZMEK İÇİN YER YOK
- İstanbul Üniversitesi’nde bir bilim komitesi kurduklarını belirten Karakulak, “Müsilaj üreten canlıların yüzde 50’sinin toksit üretme özelliği var. Bu özelliğinden dolayı yüzmeye giren kişilerin derisinde tahrişler olabilir. Komitede yer alan sağlık uzmanları, yüzmek içinde uygun bir alan olmadığını görüşünü beyan etti” dedi.