Marmara obez oldu

Eski Çevre Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, “Marmara Denizi atıklarla kirletildi, hasta edildi, aşırı obez oldu, şeker komasına girdi. Deniz salyası, denizi kurtarın diye feryat ediyor” dedi. ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, 15 bilim insanı ile birlikte çalışıyor. Prof. Barış Salihoğlu, “Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar, Baltalimanı ve Paşabahçe ön arıtma tesislerinde iyileşme planları yapılmalı” diye konuştu.
Marmara Denizi’ni salyadan (müsilaj) kurtarmak için seferberlik başlatılırken çözüm için de fikirler peş peşe geliyor. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, oksijensiz Marmara’nın “eski Haliç” olacağı konusunda uyararak “20-25 m derinlikten yukarı doğru anoksit şartlar hızlanır ve balıklar ölür. Marmara Denizi oksijensiz, eski Haliç olur. Evsel ve endüstriyel atık sular ileri kademe arıtılmalıdır, aksi halde felaket geliyor” dedi.
Öztürk, “50 metre derinlikten derin deşarj edilen ön arıtma yapılmış atık sular Marmara Denizi’nde ortalama 6-7 yıl kalmaktadır. Marmara Denizi’nde azot ve fosfor birikmesine neden oluyor. Dipte biriken azot ve fosfor kirleticileri deniz dibinde aşırı oksijen tüketimine neden olmaktadır. Marmara Denizi evsel ve endüstriyel atık sularla ve dereler ve akarsulara deşarj edilen yayılı atık sularla kirletildi, hasta edildi, aşırı obez oldu, şeker komasına girdi. Deniz salyası, Marmara Denizi’ni kurtarın diye feryat ediyor” diye konuştu.
UV IŞINLARIYLA DEZENFEKTE
Öte yandan Marmara Denizi’ni salya tehdidinden kurtarmak için uzmanların önerileri de şöyle:
-Noktasal atık suların ileri kademe arıtılmalarının 12-14 ayda tamamlanması şart.
-Hassas alan ilan edilen havzadaki derelere ve akarsulara deşarj edilen noktasal ve yayılı atıksular ileri kademe arıtmaya tabi tutulmalı.
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-Marmara havzasında yayılı kaynak kirliliğini önlemek için iyi tarım uygulamasına geçilmeli. -Körfezlerde atık sular ileri kademe arıtılmalı ve arıtılmış atıksular UV ışınlarıyla dezenfekte edilmeli.
-Marmara Denizi havzasındaki tüm noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar ileri kademe izlemeye alınmalı. Ölçüm verilerinin kamuoyu ile şeffaf olarak paylaşılmalı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) araştırma gemisi Bilim-2, deniz salyalarının oluşumuyla ilgili araştırma yapmak için Marmara Denizi’nde çalışma yürütüyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu “Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Müsilaj ilk defa olmuyor ama bu kadar yaygın bir biçimde ilk defa” diye konuştu. Atık suların özellikle boğazda boğaz alt suyuna deşarj verildiğini anlatan Salihoğlu, “Bunların Karadeniz’e gideceği varsayılıyor. Alt su Karadeniz’e geçiyor ama bunun ciddi bir kısmı üst suya karışıyor ve Marmara’ya geri dönüyor. Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar, Baltalimanı ve Paşabahçe ön arıtma tesislerinde iyileşme planlarının yapılması önerilerimiz arasında” dedi.