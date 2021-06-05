Gündem Marmara obez oldu
İSTANBUL

Marmara obez oldu

Eski Çevre Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, “Marmara Denizi atıklarla kirletildi, hasta edildi, aşırı obez oldu, şeker komasına girdi. Deniz salyası, denizi kurtarın diye feryat ediyor” dedi. ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, 15 bilim insanı ile birlikte çalışıyor. Prof. Barış Salihoğlu, “Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar, Baltalimanı ve Paşabahçe ön arıtma tesislerinde iyileşme planları yapılmalı” diye konuştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Marmara obez oldu
Marmara Denizi’ni salya tehdidinden kurtarmak için seferberlik başlatıldı.

Marmara Denizi’ni salyadan (müsilaj) kurtarmak için seferberlik başlatılırken çözüm için de fikirler peş peşe geliyor. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, oksijensiz Marmara’nın “eski Haliç” olacağı konusunda uyararak “20-25 m derinlikten yukarı doğru anoksit şartlar hızlanır ve balıklar ölür. Marmara Denizi oksijensiz, eski Haliç olur. Evsel ve endüstriyel atık sular ileri kademe arıtılmalıdır, aksi halde felaket geliyor” dedi.

Deniz salyası için önemli araştırma: Ekonomiye kazandırılacak
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, müsilajı deniz yüzeyinden temizlemeye devam ederken, bu durumu avantaja dönüştürmek için BTÜ yetkilileriyle toplantı düzenledi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, toplantıda, belediyelerin faaliyet alanlarına giren her konuda topluma faydalı olmak için hizmete hazır olduklarını belirtti.
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Karademir, son dönemde konuşulan müsilajın doğa afeti olduğunu, sebeplerini ortadan kaldırmanın yanı sıra mevcut duruma da müdahale etmek gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: <br> <br> Müsilaj tarımda, hayvan yeminde ve bazı kimyasalların elde edilmesinde ham madde olarak dünyada kullanılıyor. BTÜ bünyesinde Prof. Dr. Mete Yılmaz da bu konuda önemli çalışmalar başlattı. Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü temizleme çalışmasında elde edilen müsilajı ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Müsilaj bir taraftan önemli bir problem gibi görünürken, çiftçinin ürünlerine bereket veren bir gübreye dönüşebilir. Büyükşehir Belediyesinin çalışmış olduğu alanlara destek vermek, yeşil Bursa'nın daha yaşanabilir olması için BTÜ olarak her zaman hazırız.
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İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik <br> <br> BTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz da mikroorganizmaların oluşturduğu müsilaj yapısının uzun yıllardır laboratuvarda çalışılan ve nasıl kullanılacağı araştırılan bir madde olduğunu ifade etti. <br> <br> Yılmaz, söz konusu mikroorganizmaların antiviral ve antibakteriyel özelliklerinin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: Toprağın özelliklerini iyileştiriyorlar. Tarımdaki verimi artırıyor. Diğer taraftan yıllardır laboratuvarda üretmeye çalıştığımız madde, Marmara'da kendiliğinden doğal olarak tonlarca ürüyor. Bu çevre felaketi olabilir. Sudaki canlılara zarar veriyor. Ama bunu bir şekilde toplarsak ve o içindeki değerli maddeyi ayrıştırabilirsek biyoteknolojiye, tarıma ve başka alanlara kazandırabiliriz...
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Mudanya kıyılarına ilk geldiğinde biz örneklerimizi topladık. Laboratuvarda öğrenciler bunların karakterizasyonlarına başladı. İçindeki hücrelerin salgıladığı değerli polisakkarit yapısındaki maddeyi diğer maddelerden ayrıştırdılar. Bunların hangi yapılardan oluştuğu, hangi alanlarda değerlendirilebileceği araştırıldı. İlk olarak tarım alanında değerlendirmek istedik. Toprağın özelliklerini iyileştirecek mi? Tarımsal üretimi artırabilecek mi? Biz bunları gübre olarak kullanabilir miyiz? Bunları tarımsal zararlara karşı önleyici madde olarak kullanabilir miyiz? Araştırmalara başladık.
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TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için öğrencileri şimdiden bu konudaki projeye dahil ettiklerini aktaran Yılmaz, gelecek yıl deniz salyasından elde edilen ürünü sunacaklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bilimsel ve teknik ihtiyaçlar çerçevesinde, araştırma-geliştirme projelerinde BTÜ ile yakın bir iş birliği halinde olduklarını bildirdi.
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Akhan, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyasının tüm bölgeyi etkilediğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ile BTÜ arasında birçok alanda ortam çalışmalar yürütülüyor. Birçok proje hazırlandı. Önümüzdeki günlerde güzel duyurularımız olacak. Katkılarından ötürü BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'e ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve bunun gibi doğa olaylarının çıkardığı sorunları çözme konusunda bir irade ortaya koyuyoruz. ifadelerini kullandı.
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Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
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Marmara Denizi'nden temizlenecek deniz salyasının tarımdaki kullanım alanları araştırılıyor
Deniz salyası için önemli araştırma: Ekonomiye kazandırılacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Marmara Denizi kıyılarında son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilajın (deniz salyası) ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

KURTARIN DİYE FERYAT EDİYOR

  • Öztürk, “50 metre derinlikten derin deşarj edilen ön arıtma yapılmış atık sular Marmara Denizi’nde ortalama 6-7 yıl kalmaktadır. Marmara Denizi’nde azot ve fosfor birikmesine neden oluyor. Dipte biriken azot ve fosfor kirleticileri deniz dibinde aşırı oksijen tüketimine neden olmaktadır. Marmara Denizi evsel ve endüstriyel atık sularla ve dereler ve akarsulara deşarj edilen yayılı atık sularla kirletildi, hasta edildi, aşırı obez oldu, şeker komasına girdi. Deniz salyası, Marmara Denizi’ni kurtarın diye feryat ediyor” diye konuştu.

ODTÜ salyayı araştıracak: Toplanan veriler çalıştaya sunulacak
GÜNDEM
ODTÜ salyayı araştıracak: Toplanan veriler çalıştaya sunulacak

UV IŞINLARIYLA DEZENFEKTE

Öte yandan Marmara Denizi’ni salya tehdidinden kurtarmak için uzmanların önerileri de şöyle:

-Noktasal atık suların ileri kademe arıtılmalarının 12-14 ayda tamamlanması şart.

-Hassas alan ilan edilen havzadaki derelere ve akarsulara deşarj edilen noktasal ve yayılı atıksular ileri kademe arıtmaya tabi tutulmalı.

-Marmara havzasında yayılı kaynak kirliliğini önlemek için iyi tarım uygulamasına geçilmeli. -Körfezlerde atık sular ileri kademe arıtılmalı ve arıtılmış atıksular UV ışınlarıyla dezenfekte edilmeli.

-Marmara Denizi havzasındaki tüm noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar ileri kademe izlemeye alınmalı. Ölçüm verilerinin kamuoyu ile şeffaf olarak paylaşılmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması: Bunu İBB'nin eline bırakamayız
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması: Bunu İBB'nin eline bırakamayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sorununa ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu deniz salyası çok önemli bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üniversiteler ile ortak çalışma içindeler. Bunu İBB'nin eline bırakamayız. Bu sorunu çözmemiz lazım.' dedi.

5 noktada iyileştirme gerekiyor

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) araştırma gemisi Bilim-2, deniz salyalarının oluşumuyla ilgili araştırma yapmak için Marmara Denizi’nde çalışma yürütüyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu “Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Müsilaj ilk defa olmuyor ama bu kadar yaygın bir biçimde ilk defa” diye konuştu. Atık suların özellikle boğazda boğaz alt suyuna deşarj verildiğini anlatan Salihoğlu, “Bunların Karadeniz’e gideceği varsayılıyor. Alt su Karadeniz’e geçiyor ama bunun ciddi bir kısmı üst suya karışıyor ve Marmara’ya geri dönüyor. Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar, Baltalimanı ve Paşabahçe ön arıtma tesislerinde iyileşme planlarının yapılması önerilerimiz arasında” dedi.
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