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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

13:27 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:27 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışın 1000 metre rakım üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji
#Bursa
#Yalova
#Bilecik
#Kocaeli
#Sakarya
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