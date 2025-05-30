Marmaris'te apartın çatı katından düşen İngiliz turist hayatını kaybetti

Olay, Armutalan Mahallesi 245. Sokak'ta bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, William sabah saatlerinde kaldığı odanın bulunduğu çatı katın altındaki bahçede hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumu fark eden başka bir turist, otel yönetimine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, William'ın hayatını kaybettiğini belirledi.