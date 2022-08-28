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MUĞLA

Marmaris’te yakalandılar: 68 düzensiz göçmeni vatandaşlar fark etti

Muğla’nın Marmaris ilçesine Avrupa’ya geçiş hayali ile getirilen bir TIR dolusu Afgan göçmen ile TIR şoförünü, vatandaşların dikkati yakalattı.

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Haber Merkezi İHA
Marmaris’te yakalandılar: 68 düzensiz göçmeni vatandaşlar fark etti
Marmaris’te yakalandılar: 68 düzensiz göçmeni vatandaşlar fark etti

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi’nde gece saatlerinde bir TIR kasasından çok sayıda insanın indiğini gören vatandaşların dikkati göçmen kaçakçısını yakalattı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri 68 düzensiz göçmen ve TIR şoförünü yakalayarak emniyete götürdü. Edinilen bilgiye göre önceki akşam İstanbul’dan yola çıkan tır şoförü, tırın kasasına yüklediği ve yasa dışı yollar ile yurtdışına çıkmayı planladıkları belirlenen 68 Afgan vatandaşı Marmaris’te indirdi. Bir TIR'ın kasasından çıkan çocuklar ve yetişkin insanlar ise vatandaşların dikkatini çekti.


O esnada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü insanların sağa sola dağılmalarını kaydederek durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak araların dağılan düzensiz göçmenleri ve tır şoförünü yakalayarak emniyete götürdü.

TIR şoförü ise Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınırken, 68 düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne sevk edilecek. TIR kasasında İstanbul’dan Marmaris’e getirilen düzensiz göçmenlerin geliş güzergahları ve organizasyon hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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