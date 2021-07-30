Gündem Marmaristeki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
MUĞLA

Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Haber Merkezi AA
Marmaristeki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

  • Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

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