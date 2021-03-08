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ANKARA

​Masalımız Türkiye’de devam ediyor

Masalımız Türkiye’de devam ediyor

Türkiye, 1,5 milyona yakın Suriyeli kadına ev sahipliği yapıyor. Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölümü’nü kazanan Nuraa Cawish, “Üniversite öğrencisi olup masalımı devam ettireceğim” diyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye, 1,5 milyona yakın Suriyeli kadına ev sahipliği yaparken onların toplumda üretken olabilmeleri için her türlü projeyi de destekliyor. Bu amaçla kurulan Türk Kızılay Toplum Merkezleri’nden de 1 milyon 700 bin kişi yararlanırken yüzde 51’ini kadınlar oluşturuyor. 18 yaşındaki Nuraa Cawish de bunlardan biri. Ege Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanan Cawish, bir sınav sırasında 2012’de okullarının bombaladığı ardından Türkiye’ye geldiklerini söylüyor.

Nuraa Cawish

İzmir’de geçici eğitim merkezleri açılacağını ve Suriyeli çocukların okuyabileceğini öğrendiğinde mutluluktan ağladığını söyleyen Cawish, “Liseyi burada tamamladım. Dört yıl boyunca okula sevinçle gittim. Kızılay Toplum Merkezi’ne gittim. Türkçem çok ilerledi. Ege Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandım. Masalımı devam ettireceğim” dedi.

Baeean Hnish

HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR

Adana Toplum Merkezi’nde sosyal uyum programına katılan Baeean Hnısh (30) ise eşi ve çocuklarıyla Türkiye’ye sığındı. Fırat Üniversitesi İktisat mezunu olduktan sonra 2 yıl güzel sanatlar alanında müzik eğitimi alan Hnısh, bir aylık bebeği olmasına rağmen Adana Toplum Merkezi’ne online dil desteğinde bulunuyor. Hnısh, “Her şey hayal etmekle başlar” dedi.

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