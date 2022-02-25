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Maske kalsın mı çıksın mı?

Dünya salgınla mücadelede maskeyi çıkardı. Vatandaşlar benzer bir kararın Türkiye’de uygulanmasının doğruluğunu tartışıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske kalsın mı çıksın mı?
FOTOĞRAF: MUHAMMED KURTAR

Dünya salgınla mücadelede maskeyi çıkardı. Vatandaşlar benzer bir kararın Türkiye’de uygulanmasının doğruluğunu tartışıyor.

Semra Kantar
Semra Kantar

KİMİ ‘BUNALDIK’ DEDİ

Ankara esnafından Semra Kantar, “Maske zorunluluğu kalkmalı artık. Çünkü vatandaşlar da bunaldı ve yeteri kadar kurallara uymamaya başladık. Ben de bazen maskemi çıkartıyorum. Maskenin de yeteri kadar koruduğunu düşünmüyorum.” dedi. Temel Yurdakul da “İnsanlar maskeden çok bunaldı, zaten herkes bağışıklık kazandı.” ifadelerini kullandı. Yaşar Bozkurt, “Ben de artık sadece toplu taşımada kullanıyorum. Sokakta da çoğu kişide maske takmıyor.” şeklinde konuştu. Öğrenci Mahmut Mücahit Tavukçu şöyle konuştu: Artık Kovid’e grip gözüyle bakıp hayatımıza devam etmeliyiz.

Furkan Eviren
Furkan Eviren

KİMİ ‘DEVAM’ DEDİ

Esnaf Ferhat Arslanol “Eğer maske kısıtlaması kalkarsa vakalar yeniden artabilir.” görüşünü savundu. “Maskeyi takmaya biraz daha devam etmeliyiz” diyen Furkan Eviren, “Kovid geçirdikten sonra maskenin önemini daha çok anladım. Ayrıca tozlu bir yerde çalıştığım için maske takmam çok avantajlı oluyor.” ifadelerini kullandı. Öğrenci Nida Gizem Güneş “Maske artık benim bir parçam oldu. Kovid geçirmediğim için de hasta olmak beni tedirgin ediyor. Bundan dolayı maskeye devam etmeliyiz.

Soğuk havalarda da yüzümüzü koruyor.” şeklinde konuştu.

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