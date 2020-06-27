Maskeli ve mesafeli oyun

İnternet kafeler ve elektronik oyun yerleri yeni normale göre 1 Temmuz’da açılacak. Buralarda maske kullanımı zorunlu olacak, masalar sosyal mesafeye göre ayarlanacak ve şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi teması azaltıcı tedbirler alınacak. Her müşterinin ardından masa, sandalye, bilgisayar, mouse, oyun konsolu 79 derecelik alkolle temizlenecek.

MASALAR ARASI ŞEFFAF BRANDA

Bu işletmelerin 81 il valiliğine gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesine faaliyetleri şöyle olacak: İşletmeler, sosyal mesafeye göre müşteri kapasitesini belirleyecek, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edecek. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak. Bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak. Girişte ve içeride bulunulan süre boyunca da maske takma zorunlu olacak. Müşterinin girişlerde mutlaka ateşi ölçülecek. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Personelin ateşi ölçülecek ve veriler günlük kayda alınacak, asgari 14 gün süreyle saklanacak.

AVM SALONLARI DA AÇILACAK

Genelgeye göre, alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) belirtilen usul ve esaslar dahilinde 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayacak.