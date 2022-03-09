Maskeye talep düştü üretim azaldı

Sağlık Bakanlığının açık alanlarda maske zorunluluğunu kaldırması ile birlikte imalatçılar üretimleri düşürdü. Başkentte günlük 250 bin üretim yapan Avrasya Maske, talebin azalmasıyla kapasiteyi yüzde 30 düşürdüğünü belirtiyor.

Yeşilak Medikal de üretimi durdurup talebi stoklarla karşılıyor. Ayda 30 milyon maske üretimi yapan Eden Turkish Maske ise ihracat odaklı olduğu için karardan etkilenmediklerini söyledi.

KARAR SONRASI TALEPLER AZALDI

OSTİM’de bulunan Avrasya Maske firmasının sorumlusu Vasfi Yeşil, günde 250 bin maske üretirken şimdilerde taleplerin azalmasıyla kapasitelerini yüzde 30 azaltıklarını söyledi. Yeşil, “Kararın ardından sokağa baktığımızda vatandaşlar açık ve kapalı ortamda halen maske takanlar var ama taleplerde gözle görülür azalma oldu.” ifadelerini kullandı. Bursa merkezli Yeşilak Medikal firmasının yetkilisi Mehmet Emin Şimşek de “Şu anda üretimimizi durdurduk, taleplere stoklardan geri dönüş sağlıyoruz. Toptancılar, zincir marketler ‘satamayız’ korkusuyla maskeleri daha az almaya başladı. Talep düşüşü üretime de yansıdı.” şeklinde konuştu.

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Eden Turkish Maske firmasının yetkilisi Çağla Koç da ayda ortalama 30 milyon maske ürettiklerini, ihracat odaklı oldukları için karardan etkilenmediklerini ifade etti. Ankara’daki Sağlık Sokak’ta bulunan medikal dükkanları da pandeminin ilk günlerine göre durgun. Medikalci Tamer Akdemir pandeminin başladığı günlerde günde ortalama bin kutu maske satarken son günlerde sokakta tıbbi maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla günde bir ya da iki kutu maske sattığını söyledi.

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